TSK'dan flaş açıklama!

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında bir uzman çavuş şehit düştü. TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu.

TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 37. gününde de başarı ile sürüyor. Harekatın başlangıcından itibaren 2018 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçik ve ÖSO savaşçılarının ilerleyişi devam ediyor. Afrin güneybatısındaki stratejik Cinderesi beldesini kuşatmayı sürdüren güvenlik güçleri, belde kenarındaki Ebu Kabe ve Hacılar köylerini de PKK’dan temizleyerek merkeze bir adım daha yaklaşmış oldu.

Birlikler, batıda Raco beldesine bakan dağlara ise hakim duruma geldi. Belde yakınlarındaki Dünbenli köyünde de kontrol sağlandı. Afrin’e Türkiye’nin her yanından sevk edilen binlerce polis ve jandarma özel harekât timlerinin çok yakında belde merkezlerinde meskûn mahal operasyonlarına başlaması bekleniyor. Milli taarruz helikopteri ATAK’lar ise özellikle gece vakti Cinderesi, Raco ve Şeyh Hadid kırsalında terörist avlamaya devam ediyor.

İşte Afrin'de dakika dakika yaşananlar:

5 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

09:48: TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

09:46 : Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu.

ACI HABER GELDİ

02:50: İHA'nın geçtiği habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi. Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirildi.

ŞEHİT SAYISI 33 OLDU

Afrin'de terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 32 asker şehit olmuş, 183 asker de yaralanmıştı.

BUGÜNE KADAR 109 NOKTA KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 80'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 109 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.