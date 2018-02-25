İran'dan Suudi Arabistan'a ağır sözler

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bazı bölge ülkelerinin güvenlik satın alabilmek için, bağımsızlık, izzet, şeref, haysiyet ve ülkelerinin zengin kaynaklarını verdiğini belirtti.

Tahran’da düzenlenen ; ‘’İsar dünya barışının dili’’ adlı toplantıda konuşma yapan Zarif, ‘’Bölgede bazı ülkeler nükleer destek görmekteler veya kendileri nükleer silah sahibiler. Bazı ülkeler yılık onlarca ve yüz milyarlarca dolar silah almaktadır zira bu ülkeler kendi güvenliğini diğer ülkelere bağlı olduğunu biliyorlar. Bu ülkeler büyük güçlerin bir gülüşü ile mutlu olmakta ve küsmeleri ile korkmalılar’’ dedi.



Zarif, Fars Körfezi bölgesinde 116 milyar dolarlık silah alındığını ifade ederek, Arabistan’ın silahlanma bedelinin Rusya’dan fazla olduğunu söyledi.



Zarif, İran’ın füzel programı ile ilgili olarak, ‘’Meğer Arabistan’da 2500 kilometre menzilli füzeler yoktur. Meğer Arabistan füzeleri nükleer başlık kapasiteli değimlidir? Arabistan füzelerinin menzili 12 bin kilometredir. İran bu nüfusu ile 12 ile 16 milyar dolarlık askeri harcamaya sahiptir fakat bizi onlardan ayırt eden ve bizim güvenliğimizi sağlayan halkımızdır’’ dedi.



Bölgedeki bazı ülkelerin güvenliğini temin için bakışlarının dışarıya matuf olduğunu fakat İran’ın kendi halkına güvendiğini ifade eden Zarif, ‘’ İsar ve şehadet kültürü İran’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün garantisidir’’ dedi.