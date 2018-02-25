CHP’liler erken seçimi reddetti

Yerel seçimlerin, mevsimsel şartlar sebebiyle her 5 yılda bir mart yerine, kasım ayında yapılmasına ilişkin, AK Parti’nin gündeme getirdiği teklifin CHP tarafından kabul görmediği öğrenildi.

BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin olumsuz hava şartları sebebiyle düştüğü 2009 yerel seçimlerinden sonra, seçim tarihinin daha ileri bir tarihe çekilmesi tartışılmış ancak sonuç alınamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce kurmayları ile yaptığı toplantıda da yerel seçim tarihinin değiştirilmesi yeniden gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kış şartları sebebiyle riskli bir kampanya sürecinin yaşandığına yönelik değerlendirmelere hak verdiği belirtildi. Yerel seçim tarihinin değiştirilmesi Anayasa değişikliğini zorunlu kıldığı için, ancak CHP’nin destek vermesi durumunda tarihin değiştirilebileceğini belirten AK Parti kurmaylarının, bu konuda bir süre önce CHP’li yöneticilerin nabzını yokladığı öğrenildi. Ancak CHP’nin sıcak bakmaması üzerine AK Parti’nin ‘Kasım’da yerel seçim’ teklifini rafa kaldırdığı belirtildi.

Bilindiği gibi, AK Parti ve MHP’nin milletvekilli sayılarını toplamı Anayasa değişikliği için gerekli olan 367 sayısına ulaşmıyor. Bu nedenle Anayasa değişikliğinin ya referanduma sunulması ya da CHP’nin desteği ile referandumsuz Meclis’ten geçmesi gerekiyor.

AK Parti kurmayları “Tarih değişikliği için bir referanduma gidilmesini doğru bulmuyoruz. Bu hem zaman alacak, hem de maliyeti olacak bir konu. CHP’liler de yerel seçimlerin kasım ayına alınmasına sıcak bakmıyor. Bu durumda yerel seçimlerin 2019 Mart ayında yapılması kesin gibi gözüküyor” değerlendirmesini yaptı.

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