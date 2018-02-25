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Salih Müslim Türkiye'ye iade edilecek mi?

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Kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PYD eş başkanı teröristbaşı Salih Müslim Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) gözaltına alındı.
Salih Müslim Türkiye'ye iade edilecek mi?
Salih Müslim Türkiye'ye iade edilecek mi? Salih Müslim Türkiye'ye iade edilecek mi? Salih Müslim Türkiye'ye iade edilecek mi?

Anadolu Ajansı, terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim'in, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandığını duyurdu. Türkiye, Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye, teröristbaşı Müslim'in Türkiye'ye iadesi için Çekya Interpol'ü ile görüşüyor. Türk yetkililer "Şimdilik hakkında geçici tutuklama kararı var" şeklinde açıklama yaptı.

ÇEKYA EVRAK İSTEDİ

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.

"ÇEKYA'NIN İADE NOKTASINA GELEBİLMESİ DE KUVVETLE MUHTEMELDİR"

Emekli büyükelçi Uluç Özülker, "Kırmızı bültenle arandığına göre, bulunduğu yerde yakalanması AB Konseyi üyeleri için ön planda geliyor. Interpol ile kırmızı bülten çıkarmak mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken husus suçluların iadesi anlaşması olmadığı takdirde ne yapılabileceği. Bu karşılıklı iki ülkenin iyi niyetine kalmış durumda. Burada iyi niyetin varolduğunu düşünmek gerekiyor. İade noktasına gelebilmesi de Çekya'nın kuvvetle muhtemeldir. Müzakereler de çok yakın bir süreçte başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'NİN DE DEVREYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Doğrudan doğruya iki devlet arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığına göre, iki ülke arasında işbirliği Interpol üzerinden mi yapılacak? Çekya AB'nin üyesi. Ben AB'nin de devreye gireceğini düşünüyorum. Uzun bir müzakere olacağını düşünüyorum. Çok da kolay bir iade süreci olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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