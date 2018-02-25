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Hükümet'ten 'Salih Müslim' açıklaması

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Hükümet'ten 'Salih Müslim' açıklaması
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada terör örgütü PKK / PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili konuştu.
Hükümet'ten 'Salih Müslim' açıklaması Hükümet'ten 'Salih Müslim' açıklaması Hükümet'ten 'Salih Müslim' açıklaması

Bakan Çelik, terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş  başkanı Salih Müslim'in Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanmasına ilişkin de  şunları kaydetti:

"İster FETÖ'nün başı olan terörist başı olsun, ister PKK terör  örgütünün başı olsun, yöneticileri olsun, ister PYD'nin ister DEAŞ'ın  yöneticileri olsun Türkiye Cumhuriyeti kendi topraklarına göz diken, kendi  varlığına kasteden herkesle aynı anda mücadele etmeye hazırdır. Yıllarca 'Yurtta  sulh cihanda sulh' ilkesine sahip çıkan bir ülke olarak Türkiye'yi tehdit  edenlere karşı, bu tehditten vazgeçmeleri gerektiğini, bu tehditlerle Türkiye'ye  herhangi bir zarar veremeyeceklerini, Türkiye'nin bu tehditler karşısında asla  geri adım atmayacağını, daha ileri gideceğini uyardık. Uyarılarımızı dinleyenler  ve Türkiye'ye karşı kasıtlı davranışlarından vazgeçenler bizden zarar görmediler.  Ama Türkiye'ye kast edenler, istikrarına, gücüne zarar vermeye çalışanlar  karşılarında güçlü Türkiye'yi buldular. Düşmanlarımızla, terör örgütleriyle  dünyanın her tarafında mücadele edebilecek güce ve kuvvete sahibiz."

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