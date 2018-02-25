Hükümet'ten 'Salih Müslim' açıklaması

Bakan Çelik, terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"İster FETÖ'nün başı olan terörist başı olsun, ister PKK terör örgütünün başı olsun, yöneticileri olsun, ister PYD'nin ister DEAŞ'ın yöneticileri olsun Türkiye Cumhuriyeti kendi topraklarına göz diken, kendi varlığına kasteden herkesle aynı anda mücadele etmeye hazırdır. Yıllarca 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesine sahip çıkan bir ülke olarak Türkiye'yi tehdit edenlere karşı, bu tehditten vazgeçmeleri gerektiğini, bu tehditlerle Türkiye'ye herhangi bir zarar veremeyeceklerini, Türkiye'nin bu tehditler karşısında asla geri adım atmayacağını, daha ileri gideceğini uyardık. Uyarılarımızı dinleyenler ve Türkiye'ye karşı kasıtlı davranışlarından vazgeçenler bizden zarar görmediler. Ama Türkiye'ye kast edenler, istikrarına, gücüne zarar vermeye çalışanlar karşılarında güçlü Türkiye'yi buldular. Düşmanlarımızla, terör örgütleriyle dünyanın her tarafında mücadele edebilecek güce ve kuvvete sahibiz."