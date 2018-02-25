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"Hakkınızı helal edin!"

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"Hakkınızı helal edin!"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da AK Parti'li gençlere konuşma yaptı.

Dün sabah saatlerinde memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ortahisar 2'nci İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde katılarak gençlere seslendi. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için katılan Jandarma ve Polis Özel Harekat mensuplarını ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Dün hiç basın almadan, hiç kamera almadan, Afrin'de şehadete, düğüne gider gibi giden Jandarma Özel Harekâtçılarımızı, Jandarma komandolarımızı, Polis Özel Harekâtçılarımızı ve güvenlik korucularımızı, İçişleri Bakanlığının Müşterek Koordinasyon merkezinde ziyaret ettim. 3 bin 300 civan gibi mert delikanlı. Hiçbirisi görev olarak oraya gitmedi, gönüllü olarak oraya dâhil oldular. Hepsi birer aslan parçasıydılar. Hepsiyle teker teker tokalaştık, helalleştik, sarıldık. Onlarla tek bir şey söyledim; 'Biz size namusumuzu emanet ettik.' Bu coğrafyanın namusu size emanettir. Biz hangi yolda yürüdüğümüzü biliyoruz. Hangi noktada gittiğimizi biliyoruz. Hangi noktada adım attığımızı biliyoruz."

'BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANIYIZ, YARIN BELKİ DEĞİLİZ'

Konuşmasının devamında gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Allah şahittir kalbimizde hiç fesat ve eğrilik olmadı. Beni hatırlayacağınız zaman 'Süleyman Soylu bu dergâha eğri odun, yanlış odun taşımaz' diye hatırlayın. Biz ahlaklı adamlarız. Siyasetin de ne olduğunu iyi bilen kardeşlerinizden bir tanesiyim. Çocukluğumuzdan beri bu işlerin içindeyiz. Bilmenizi isterim, nefsim için, kişiliğim için, bir büyük davanın bir çapağı olsam bilin ki kendimi yok ederim. Çok net ve açıktır. 21'inci yüzyılda bu dava sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor, bütün dünyaya hizmet ediyor. Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum. AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda bu davaya olan sadakatimden, anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz."

'GERİ ADIM ATMAK DA BİR ERDEMDİR'

Salondakilerden haklarını helal etmelerini isteyen Bakan Soylu, zaman zaman duygulu anlar yaşadığı konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sevgili gençler hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın, iradenizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Lideriniz gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Bu kongre benim hayatımda da önemli bir kongre olacaktır. Sadece şunu hatırlayın; Trabzon'u çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Sadece bende şunu hatırlayın; Trabzon bana hayatımın en önemli ve şerefli görevini verdi. En önemli görev Trabzon milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder. Bu vesileyle bana ve çoluğuma çocuğuma vermiş olduğunuz bu asaletten dolayı size, kıymetli Cumhurbaşkanıma, her birine ayrı ayrı hürmet ve minnetlerimi ifade ediyor, hakkınızı helal etmenizi diliyorum."

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