Türkiye'deki Afrinli sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Tamamen PKK/PYD/YPG-DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Afrin'de Kürt, Türkmen ve Arapları terör örgütünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. İnşallah tamamen temizleyeceğiz. Yeni nesil denizaltılarımız çok ileri teknolojiye sahip olacak. Türkiye hem askeri hem de ticari alanda denizcilikte önemli adımlar atıyor.

YUNAN VE RUMLARA SON UYARI

Türkiye bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege’de Akdeniz’de bir takım komplolar bir takım tezgahlar peşindeler.

Buradan açık ifade ediyorum... Şartlar ne olursa olsun, Türkiye, deniz kuvvetleri olarak her hal ve şartta her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. Kimse yanlış hesap yapmasın.