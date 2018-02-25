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Adalat Bakanlığı'ndan flaş Salih Müslim hamlesi

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Adalat Bakanlığı'ndan flaş Salih Müslim hamlesi
Adalet Bakanlığı terörist Salih Müslim'in iadesi için çalışma başlattığını duyurdu.
Adalat Bakanlığı'ndan flaş Salih Müslim hamlesi Adalat Bakanlığı'ndan flaş Salih Müslim hamlesi Adalat Bakanlığı'ndan flaş Salih Müslim hamlesi

Adalet Bakanlığınca, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre:

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan ve Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslüm'ün, iadesine yönelik çalışma başlatılmıştır.

Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “Kamu malına zarar verme”, “Tehlikeli maddeleri nakletmek” suçlarından kamu davası açılmıştır.

Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır.  Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir.

Söz konusu şahsın, Çekya’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir.

Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan şahsın, Türkiye’ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir.

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