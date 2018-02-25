Tamer Tuna maça bu kıyafetle çıktı!

Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçında iki takım da geçen haftaki ilk 11'lerinde 4 değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde yer verdiği Tanju Kayhan, Tayfur Bingöl, Rajko Rotman ve cezalı Adama Traore'nin yerine Sabri Sarıoğlu, Halil Akbunar, Andre Castro ve Leo Schwechlen'e şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, kaleci Beto ve Kadu maç kadrosunda yer almadı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise Osmanlıspor'u 3-2 yendikleri maçın ilk 11'inde şans verdiği Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Serhiy Rybalka ve Emre Kılınç'ın yerine Thievy Bifouma, Auremir, Henri Saviet ve Cyriac'ı sahaya sürdü.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Müsabakada Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek verildi.

Göztepe Kulübü, Bornova Stadı'ndaki müsabakada taraftarlara 4 bin Türk bayrağı dağıttı. Müsabaka başlamadan önce iki takım taraftarları birlikte "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmada Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki Göztepeli komutanlar tarafından kendisine hediye edilen ve üzerinde Göztepe arması da bulunan pilot montunu giydi.

2. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan eğitim uçağının 16 Şubat'ta düşmesi sonucu Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.

İki takım futbolcuları sahaya Türk Böbrek Vakfının, "Böbrek sağlığı için aşırı şeker tüketimine dur de" yazılı pankartla çıktı.