F.Bahçeli taraftarlar çıldırttı! Bayern Münih...

Vodafone Park'a giden Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaşlılara "Beş" işareti yaptı ve Bayern Münih lehine tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarların büyük çoğunluğunun toplanma yeri olarak tercih ettiği Çarşı içinde sessizlik hakim. Meydanda az taraftar bulunurken ilerleyen saatlerde kalabalığın artması bekleniyor.



Stad çevresinde polis ve özel güvenlik tedbiri elden bırakmıyor. Arama noktalarında bilet kontrolleri ve üst aramaları özenle yapılıyor.



Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar stada girmeden önce yakındaki Beşiktaşlılara dönerek elleriyle "Beş" işaretinde bulundular ve Bayern Münih lehine tezahüratta bulundular.