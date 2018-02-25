Büyük gün geldi çattı! Muhtemel 11'ler...

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Şampiyonluk yolunda yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlılar, kazanarak, 3 puan önünde yer alan rakibi ile farkı kapatmaya çalışacak. Fenerbahçe ise derbiyi kazanarak hem rakibi ile puan farkını açmak hem de zirve yolunda 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde...
Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi yenemedi
Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı iki karşılaşmada rakibini mağlup edemedi.
Siyah-beyazlı ekibe biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki maçta konuk olan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.
Eksikler
Ev Sahibi Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca kritik derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de ise Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alacak. Geçen hafta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci Volkan Demirel de forma giyebilecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Vagner Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS
SAAT: 19:00
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Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
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