Erdoğan'dan rest! Hiç kimse engelleyemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 6. Olağan AK Parti il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Olağan Gaziantep il kongresinde önemli açıklamalar yaptı. Eski stadın oraya yapılacak olan Cuma Camii'sini engellemek isteyenlere sert çıktı.

"SİZLER TÜM DÜNYAYA DERS VERDİNİZ"

Biz Gaziantep'i 2019 seçiminde sandıkları patlatarak rekor kıracağınıza inanıyorum. Biz Türkiye'nin sıkıntıları konusunda Gaziantepliler'le konuşuruz. 12 milyar doları bulan hacmiyle bir ekonomi devidir.

Sizler Ensar oldunuz. Muhacir kardeşlerimize kucak açtınız. Sizler tüm dünyaya unutulmayacak bir ders verdiniz.

Terör örgütü PKK'nın başını hem içeride hem dışarıda eziyoruz. DAEŞ denilen İslam ve Müslüman düşmanı örgütte tamamen yok olmak noktasında.

"KİMSE BU CAMİYİ ENGELLEYEMEZ"

Ülkesinde ne kadar psikopat varsa DAEŞ için getirdiler. Yıllarca ikazlarımızı kulak ardı edenler varsın şimdi kendileri uğraşsın. FETÖ zaten bitti. Yüklü cezalarla bedelini ödüyorlar, ödeyecekler. Devletimiz de milletimiz de bunların kalemini kırmıştır.

Eski stadın yerine Cuma Camii yapalım dedik. Birileri rahatsız olmuş. Kim olursa olsun. Hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camii milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez. Biz o çatlak seslere alıştık. Bizim işimiz var. Bu yolda azimle yürüyeceğiz.