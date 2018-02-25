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Esed rejimi kimyasal silahla vurdu

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Beşşar Esed rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de gecikmeksizin ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, Doğu Guta'da yine kimyasal silah kullandı.
Esed rejimi kimyasal silahla vurdu
Esed rejimi kimyasal silahla vurdu Esed rejimi kimyasal silahla vurdu Esed rejimi kimyasal silahla vurdu

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada, Esed rejiminin Doğu Guta'daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli kimyasal silahla vurduğunu duyurdu.

Duma hastanesi yetkilileri de AA muhabirine yaptıkları açıklamada, 16 sivilin zehirli gazdan etkilendiğini belirtti.

 

Esed rejimi son iki ayda Duma ilçesine 3 kez klor gazıyla saldırmıştı.

Hastane kaynakları, kimyasal içerikli saldırı dışında, gün içindeki bombardımanda 1 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Rejim güçleri, sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma, Haresta, Şifoniyye ve Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Baeyt Sava ve Merc bölgelerine de hava ve karadan saldırılar düzenlemişti. Bombardımanlarda 4 sivil yaşamını yitirmişti.

Böylece sabah saatlerinde başlayan rejim bombardımanında ölen sayısı 5'e yükseldi.

İdlib ve Hama'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları topçu atışlarıyla hedef aldı, ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin Kefer Zita bölgesine ise havadan saldırdı.

BMGK, dün gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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