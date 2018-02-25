Zirveye Kartal pençesi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.
Beşiktaş adına golleri 49. dakika Vida 77 ve 90+4. dakikalarda Quaresma kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao attı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 44 yaparak 3. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Fenerbahçe 4. sırada yer aldı.
İki takım 1 Mart Perşembe akşamı yine Vodafone Park'ta Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşacak.
Ligin 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Vida (Dk. 63 Negredo), Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Tolgay Arslan, Babel (Dk. 85 Necip Uysal), Vagner Love (Dk. 75 Caner Erkin)
Fenerbahçe: Kameni, Isla (Dk. 79 Valbuena), Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk. 32 Şener Özbayraklı), Dirar, De Souza, Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 61 Alper Potuk), Giuliano, Fernandao
Goller: Dk. 8 Fernandao (Fenerbahçe), Dk. 49 Vida, Dk. 77 ve 90+4 Quaresma (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 34 Isla, Dk. 38 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Dk. 39 Vida, Dk. 50 Tolgay Arslan, Dk. 90+1 Quaresma (Beşiktaş)