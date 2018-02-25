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Zirveye Kartal pençesi!

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Zirveye Kartal pençesi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Zirveye Kartal pençesi! Zirveye Kartal pençesi! Zirveye Kartal pençesi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

Beşiktaş adına golleri 49. dakika Vida 77 ve 90+4. dakikalarda Quaresma kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao attı.

 

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 44 yaparak 3. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Fenerbahçe 4. sırada yer aldı.

İki takım 1 Mart Perşembe akşamı yine Vodafone Park'ta Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşacak.

Ligin 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Vida (Dk. 63 Negredo), Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Tolgay Arslan, Babel (Dk. 85 Necip Uysal), Vagner Love (Dk. 75 Caner Erkin)

Fenerbahçe: Kameni, Isla (Dk. 79 Valbuena), Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk. 32 Şener Özbayraklı), Dirar, De Souza, Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 61 Alper Potuk), Giuliano, Fernandao

Goller: Dk. 8 Fernandao (Fenerbahçe), Dk. 49 Vida, Dk. 77 ve 90+4 Quaresma (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 34 Isla, Dk. 38 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Dk. 39 Vida, Dk. 50 Tolgay Arslan, Dk. 90+1 Quaresma (Beşiktaş)

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