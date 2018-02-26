ABD iyice zıvanadan çıktı! Karanlık Türkiye raporu

Türk ordusunun Afrin operasyonunu başlatmasıyla birlikte Ortadoğu'daki kanlı planları alt üst olan ABD her geçen gün daha da küstahlaşıyor.

Pentagon'un düşünce kuruluşu RAND, sitesindeki bir yazıda DEAŞ'ın Türkiye’ye üs kuracağını ve buradan Batı'ya saldıracağı saçmalığına yer verdi.

Yöneticileri arasında ABD’nin eski savunma bakanları ve CIA'in eski direktörlerinin de olduğu ABD'de ''Pentagon'un sivil düşünce kuruluşu''olarak bilinen RAND düşünce kuruluşunun haberinde Türkiye'ye yönelik uygulanacak yeni karanlık oyunun ipuçları verildi.

TÜRKİYE'Yİ KARALIYORLAR

DEAŞ’ın Suriye ve Irak'taki terör faaliyetlerinin zayıflamasının ardından Türkiye'yi yeni üs olarak belirleyeceği şeklinde saçma sapan ifadeler öne sürüldü. Yazıda DEAŞ'lı teröristlerin geçtiğimiz ağustos ayında Avustralya’dan Türkiye’ye getirilmek üzere ileri teknolojiye sahip patlayıcı bir elektronik cihaz siparişi verdikleri, Türkiye’de keşif faaliyetlerine başlayıp yakın zamanda Türkiye’de büyük bir çatışma yaşanabileceği karalaması yapıldı.

DEAŞ'ın hem Türkiye'de hem de Türkiye'yi lojistik merkez olarak kullanarak Batı ülkelerine karşı terör faaliyetlerini artıracağı gibi son derece karanlık imaların verildiği yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin üst düzey yetkilileri ve emniyet güçlerinin bu tehdidi görmezden geldiği yönünde manipülasyona da yer verildi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gerileceği yönündeki bilgiyle birlikte ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye hakkındaki planları da yazıda ifşa edilmiş oldu.

Pentagon üst aklı RAND, DEAŞ üzerinden Türkiye’yi iftiralarla karalayıp, alçakça saldırıyor.

GÖLGE KURULUŞ

Merkezi ABD’nin Kaliforniya Eyaleti Santa Monica kentinde bulunan ve ''Gölge Pentagon''olarak da bilinen RAND'in ''Erdoğan'ın ölümcül kör noktası'' başlığıyla verilen yazısında güçlerini iyice yitiren DEAŞ’lı teröristlerin en çok kaçtığı ülkenin Türkiye olduğu, Türkiye'ye yüzlerce DEAŞ’lı teröristin kaçtığı iddia edilerek bu teröristlerin Türk ve yabancı olarak ikiye ayrıldığı, yabancı teröristlerin de ağırlıkla Kafkas, Uygur, Orta Asya Türk devletleri ve Arap ülkelerinden gelenlerden oluştuğu iddiasına yer verildi.