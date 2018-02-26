FETÖ'nün çok kritik ismine operasyon! Çok gizli...

İstanbul' da, FETÖ'nün "Ümitciler" grubu içinde yer alan sözde Marmara Bölgesi Deniz Kuvvetleri imamı Ersin K. yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) in paylaştığı bilgiler üzerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının 'Ümitciler' yapılanması imamı olarak belirlenen Ersin K.'nın peşine düştü. Örgütteki kopuşların engellenmesi için 2012'de oluşturulan 'Ümitçiler' grubu olarak bilinen hücreye imamlık yaptığı belirlenen Ersin K.evine yaptığı baskınlarda bulamayan polis, şüphelinin aylardır otomobilinde yatıp kalktığını tespit etti.

Takibe alınan otomobiline yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alınan sözde imamın aracında yapılan aramada ise buruşturulup atılan bir kağıt mendil arasında, SD kart bulundu. Ele geçirilen hafıza kartı üzerinde yapılan incelemelerde ise önemli bilgilere ulaşıldı.

YÜZLERCE DOLAR

Şüphelinin aracında ele geçirilen dijital malzemeler arasında bazı Bylock kayıtlarına da ulaşıldığı öğrenildi. Bylock üzerinden kaydedilen bir telefon rehberine de ulaşılan polis aynı baskın da ele geçirdiği yüzlerce dolara el koydu. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan Ersin K., adliyeye sevk edildi. Ersin K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.