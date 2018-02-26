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Ateşkese rağmen tekrar saldırdılar!

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AFP haber ajansı, Suriye'de Beşar Esad rejiminin Doğu Guta bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ateşkese rağmen tekrar saldırdılar!
Ateşkese rağmen tekrar saldırdılar! Ateşkese rağmen tekrar saldırdılar! Ateşkese rağmen tekrar saldırdılar!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kısa süre önce Doğu Guta'da yaşanan insani kriz nedeniyle ülke genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes kararı almıştı.

Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 9, toplamda ise 10 hayatını kaybettiği ifade edildi. 

Doğu Guta'da bulunan Duma'da gerçekleştirilen saldırıda bir binanın tamamen yıkıldığı ifade edildi. 

ESED'İN YALAN MAKİNESİ

 Beşşar Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, Doğu Guta'daki katliamlarını meşrulaştırmak için yalanlarına yenilerini ekledi.

Doğu Gutalı aktivistlerin hazırladığı ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Caferi'nin ortaya attığı yeni iddialara yer verildi.

Caferi, muhaliflerin 22 Şubat'ta Şam'daki Kızılay merkezini roketlerle vurduğunu ve Hasan Hac Hasan isimli tanınmış bir doktorun öldüğünü iddia etti.

İDDİASI YALAN ÇIKTI

Ancak Kızılay, vurulan merkezlerinin rejimin ablukasındaki Doğu Guta'da yer alan Duma ve Haresta'da olduğunu duyurdu. Böylece rejimin kontrolündeki Kızılay, Caferi'nin iddiasını yalanlamış oldu.

Caferi'nin doktorun muhaliflerin saldırısında öldüğüne ilişkin iddiası da boş çıktı. Videoyu hazırlayan aktivistler, doktorun Şam'ın merkezindeki Rukneddin semtine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini, bu saldırının da muhaliflerin roketleriyle değil, rejime ait uçaklarla yapıldığını belirtti. Bölgedeki görgü tanıkları da bu bilgiyi doğruladı.

Zira saldırıdan sonra sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir semt sakini, "Uçak yanlışlıkla vurdu." ifadesini kullandı.

Olay sonrasında semtteki 30 binanın aldığı hasar da bunun uçak saldırısı olduğunu kanıtlıyor.

Videoyu hazırlayan aktivistler, rejimin bu saldırıyı kasten yaparak muhalifleri suçlamayı ve kendi katliamlarını meşrulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

REJİMİN YALAN MAKİNESİ

Caferi, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana rejimin "yalan makinesi" görevini üstleniyor. Esed rejiminin BM temsilcisi Beşşar Caferi, gerçeği yansıtmayan iddiaları ve BM'deki manipülasyon çalışmalarıyla rejimi aklamaya, katliamlarını maskelemeye çalışıyor.

Caferi, rejimin 2013 yılında bin 400'den fazla sivilin öldürdüğü Doğu Guta kimyasal silah katliamını Fransız istihbaratının organize ettiğini öne sürmüştü.

2016'nın sonundaki Halep ablukası sırasında rejimin hava saldırısında ölen sivillerin cesetlerine ait bir fotoğrafı BM Genel Kurulunda gösteren Caferi, fotoğrafın muhaliflerin saldırısında ölen sivillere ait olduğunu iddia etmişti.

Suriye'de açlıktan ölümlerin başladığı Madaya'dan içler acısı görüntüler tüm dünyanın gündemine otururken, Caferi, rejimin çok uzun süre bölgeye insani yardım girişine izin vermemesini, "Madaya'da açlık yok." diyerek meşrulaştırmaya çalışmıştı.

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