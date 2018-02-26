20 bin hakim ve savcıya yerli silah

15 Temmuz sonrası yapılan ihraçlar sonrası peş peşe alımlar ile sayıları 20 bini aşacak olan hakim ve savcılar için Adalet Bakanı’nın gündeme getirdiği yerli silah dağıtımında ilk adım atıldı.

Hazırlanan yönetmelik ile fiyatı ve modelini bakanlığın belirleyeceği silahlar UYAP üzerinden alınacak başvurular sonrasında MKE üzerinden dağıtılmaya başlanacak. Uygulama ile polis, asker ve MİT görevlilerinden sonra hakim ve savcılar da yerli silaha geçiş yapmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin SIG Sauer silahlarını artık kullanmayacaklarını söylemesini ardından başlatılan yerli silah kullanımı Erdoğan'ın korumalarının ve polis teşkilatının ardından şimdi de hakim ve savcılar için uygulanmaya başlandı. 2013 yılında iki Cumhuriyet savcısının peş peşe şehit edilmesinin ardından silah edinme imkanı verilen ve sayıları 20 bine yaklaşan hakim ve savcıya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından dağıtılacak silahlar her türlü vergi ve harçtan da muaf tutuldu.

MKE ARACILIĞI İLE DAĞITIM

Hakim ve savcılar için yerli silah kullanımını geçtiğimiz Ekim ayında ilk defa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gündeme getirmişti. Bakanın açıklaması sonrası yerli silah kullanımı ile ilgili yönetmelik hazırlanarak yayımlandı. Yönetmeliğe göre yerli silahlar hakim ve savcılara Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığıyla dağıtılacak.

BİREYSEL YA DA TOPLU ALIM

Silah alımları hakim ve savcılar tarafından doğrudan ya da bağlı bulundukları başkanlık tarafından savcı ve hakim sayısı dikkate alınarak toplu olarak yapılabilecek. Doğrudan satın almak isteyen hakim ve savcılar mülki idare amirliğinden alacakları bireysel satın alma yetki belgesiyle MKE’den tabanca satın alabilecek.

MODEL VE FİYATINI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Hâkim ve savcıların satın alabilecekleri tabancaların marka, model ve fiyatı Bakanlık ve Başkanlık’a ait resmi internet sitelerinde duyurulacak. Tabancaların yaklaşık fiyatının tespitini ise MKE yapacak.

UYAP’TAN BAŞVURU

Duyuru üzerine tabanca satın alma talepleri Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden toplanacak. Başvurular, duyuruda belirtilen yönteme göre alınacak. UYAP üzerinden yapılacak başvurularda ''Silah Başvuru İşlemleri'' ekranında başvuranın mülki idare amirliğinden alacağı bireysel silah satın alma yetki belgesine ilişkin bilgiler ile silah bedelinin MKE’nin belirlediği hesaba yatırıldığına dair alındı belgesi bilgileri de yer alacak.

BELGE ULAŞINCA TAMAMLANACAK

Başvuran, bireysel silah satın alma yetki belgesi ile silah bedelinin yatırıldığına dair alındı belgesinin aslını, görev yaptığı kurum veya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Başkanlığa gönderilecek. Elektronik ortamda yapılan başvuru ile belge asıllarının Başkanlığa intikal etmesi ile başvuru işlemi tamamlanmış sayılacak. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, silah alımından vazgeçilemeyecek; vazgeçme talebi hiç bir surette kabul edilmeyecek ve silah bedeli de iade edilmeyecek.

VERGİ VE HARÇLARDAN MUAF

Bakanlık tarafından MKE aracılığıyla hâkim ve savcılara tedariki yapılacak tabancaların alım ve satımı dâhil her aşamada her türlü fon, vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaf olacak.

EN FAZLA SİG SAUER VE GLOCK MARKA SİLAH ALINDI

Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç’ın görev yaptığı Doğubeyazıt’ta ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un ise görev yeri Ovacık’ta 2012 yılında uğradıkları silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybetmesi sonrasında gündeme gelen ve 2013 yılında Adalet Bakanlığı’nın düzenlemesi ile hâkim ve savcıların güvenlik amaçlı uygun fiyatla silah edinmelerine imkan tanınmıştı. Düzenlemenin ardından binlerce hâkim ve savcı yerli ve yabancı çeşitli marka silahlarını teslim aldı. Hâkim ve savcılar kampanya kapsamında en fazla Sig Sauer ve Glock marka tabancaları tercih etti.

POLİS, ASKER VE MİT YERLİYE GEÇİYOR

Ankara ile Washington arasında geçtiğimiz yıl 8 Ekim'de başlayan vize krizi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Türk polisinin kullandığı Sig Sauer marka silahların yerine yerli üretim olan 'Canik' marka silah kullanması için çalışmalara başlanılmıştı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de yerli üretim silah kullanımı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda yerli üretim MPT-76, öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 2 binden fazla yerli üretim tüfek komandolar tarafından kullanılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76, MİT personeli tarafından da kullanılmaya başlanacak.

YENİ ŞAFAK