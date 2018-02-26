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Babalık testi yaptıranların sayısı 3 kat arttı

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DNA ve babalık testi yapan özel merkezlerin verilerine göre babalık testleri 6 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Uzmanlar artışta gündüz kuşağı programları ile dizilerin etkisinin olduğunu iddia ediyor.
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 kat arttı
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 kat arttı Babalık testi yaptıranların sayısı 3 kat arttı Babalık testi yaptıranların sayısı 3 kat arttı

Habertürk'ten Fatma Boylu'nun haberine göre, babalık testleri üzerine ilk resmi tez çalışmasını yapan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nden Doç. Dr. Emel Hülya Yükseloğlu haber ve gündüz kuşağı programlarının artıştaki etkisine dikkat çekerken "Son 10 yılda farkındalık arttı. Birçoğu özel merkezlerde yaptırıyor çünkü deşifre olmak istemiyor. Bu artışta nüfus kayıtlarında yapılan hataların ve miras davalarının da etkisi var. İnsanlarda şüphe arttı, eşinin iç çamaşırını getirip test yaptırmak isteyenler var. Biz bunu etik bulmuyoruz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Tıbbi Genetik Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ali Ergün, babalık testi taleplerinde önemli bir artış olduğunu söyledi.
Babalık testinin yanı sıra en fazla genetik testi başvurusunun hastanede karıştığı düşünülen çocuklar için yapıldığını belirten Ergün, üniversite ve devlet hastanelerindeki hekimlerin bu testleri yapmaktan kaçındığını ifade etti:

"Biz bölümümüzde uygulamak istemiyoruz çünkü etik bulmuyoruz. İnanılmaz facialar olduğunu duyuyoruz. Hekimin dikkatli olması lazım. Elleri silahlı insanlar ‘Sen bu sonucu nasıl verirsin?' diye tehdit edebiliyor. Bunun dışında, test için gelen ailenin gözlerindeki ifadeyle baş etmek çok zor. Türkiye'de neler olduğunu gördüğümüz için bu testleri yapmıyoruz."

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