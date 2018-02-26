Mardin Kızıltepe'de sosyal destek hattı ‘Alo 183'ü arayan bir kişi "Bu akşam 14 yaşındaki kız çocuğu F.B., 24 yaşındaki yeğeni İ.B. ile evlendirilecek" dedi.
Aile Bakanlığı görevlileri ve polis düğünün yapıldığı salona gitti. Salonda 400 kişi vardı.Polis, olası olay riskine karşı düğünün sonunu bekledi.
400 KİŞİ BU REZALETİ İZLEDİ
400 kişi, 14 yaşında bir çocuğun evlendirilmesini umursamadan eğlendi. Gecenin sonunda polis, çocuğun ve damadın ailesini gözaltına aldı. Küçük kız devlet korumasında.
26 Şubat 2018 Pazartesi11 C.Ahir 1439
- Suudi Arabistan ile yeni anlaşma yolda! Türkiye’yi özel olarak davet ettilerSuriyeli parti lideri açıkladı: Tüm Kürtler bunu biliyor!Dehşet çiftliğinin sahibinin ilk ifadesi!Altay tankında yeni gelişme: Çağrı geldi BAFO sunacaklarBBP ittifaka dahil olacak mı?Dünyada böylesi yok! İstanbul'a yapılıyorRuslar duyurdu! O silahta sona geldikÜnlülerden Erdoğan'a doğum günü sürpriziKılıçdaroğlu'nun ittifak planı yüzde 51'i nasıl buldu!Skandaldan 7 ay sonra keşif yapıldı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:12 Güneş 07:37 Öğle 13:23 İkindi 16:26 Akşam 18:58 Yatsı 20:17
- 10°C Adana
- 8°C Adıyaman
- 6°C Afyon
- 1°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 4°C Ankara
- 11°C Antalya
- 5°C Artvin
- 11°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 118.792 1.08
- Altın: 162,088 0.10
- Dolar: 3,7901 0.07
- Euro: 4,6599 0.01
14 yaşındaki çocuğu evlendirmeye kalkıştılar
Mardin'de kendisinden 10 yaş büyük biriyle zorla evlendirilmek istenen14 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı. Mardin'de 183 telefon hattına gelen ihbar sayesinde düğün gecesi kurtarılan kız çocuğu devlet korumasında.
Mardin Kızıltepe'de sosyal destek hattı ‘Alo 183'ü arayan bir kişi "Bu akşam 14 yaşındaki kız çocuğu F.B., 24 yaşındaki yeğeni İ.B. ile evlendirilecek" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dehşet çiftliğinin sahibinin ilk ifadesi!Yurttan kaçan ve zorla tutuldukları çiftlikte cinsel istismara uğrayan kızlar İstanbul polisinin dün düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı.
BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyorTürkiye'nin yurt içi ve yurt dışında, terör örgütlerine karşı yaptığı başarılı operasyonlar, İngilizleri rahatsız etti.
Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu! Korumalar bir anda..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.
14 yaşındaki çocuğu evlendirmeye kalkıştılarMardin'de kendisinden 10 yaş büyük biriyle zorla evlendirilmek istenen14 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı. Mardin'de 183 telefon hattına gelen ihbar sayesinde düğün gecesi kurtarılan kız çocuğu devlet korumasında.
Çok konuşulacak CIA üssü iddiası:Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor!Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde gözaltına alınan Türkmen-Der eski Genel Başkanı işadamı Mehmet Ali Öztürk'ten 1 haftadır haber alınamıyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlülerden Erdoğan'a doğum günü sürprizi
- Skandaldan 7 ay sonra keşif yapıldı
- Meteorolojiden İstanbul açıklaması: Kar geliyor
- Fenomen dayı ortaya çıktı! İşte reklam şartı
- Hesabından 1 milyon Euro çıktı, maaşı ise...
- Hastanede dehşet; Doktor, temizlik şefini vurdu
- Kadıköy'de minibüsçü vahşeti!
- Kadir İnanır'ın doktoru açıkladı: Felç kalabilir!
- Ümit Karan'a Survivor golü! İcra memurları kapıda
- 12 bin 775 gününü aralıksız deftere yazdı!
- Meteoroloji hafta sonu tahminini değiştirdi
- Şeytan çıkarma talepleri 3 katına çıktı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.