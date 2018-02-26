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BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyor

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Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında, terör örgütlerine karşı yaptığı başarılı operasyonlar, İngilizleri rahatsız etti.
BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyor
BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyor BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyor BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyor

İngiliz yayın organı BBC Türkçe, "Türkiye, 14 aydır büyük saldırıların yaşanmasını nasıl engelliyor?" başlığıyla haber yayınladı.

Haberde, Türkiye'nin Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinden gelen ve giden teröristler tarafından sıkça kullanılan bir güzergâh olduğu, Güneydoğu bölgesinde PKK ile savaşın devam ettiği ve Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından güvenlik güçlerinde çok kişinin ihraç edildiğine de dikkat çekildi.

AFGANİSTAN'I TAKİP EDİN

Daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'nda "siviller öldürülüyor" haberi yayınlayan BBC, aradığı cevabı bulması için Afganistan'ı takip etmeli.

Bilindiği üzere "Türkiye'de 9 aydır terör saldırısı olmuyorsa bizim sayemizdedir" diyen ABD'li elçi John Bass Afganistan'a gönderildi. John Bass gittiğinden beri Afganistan'da 24 bombalı saldırı yapıldı.

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