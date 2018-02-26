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Kılıçdaroğlu'nun ittifak planı yüzde 51'i nasıl buldu!

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2019 seçimleri anket sonuçları gelmeye devam ederken kulislerde Kılıçdaroğlu'nun "cumhur" ittifakına karşı oluşturduğu ittifak planını, Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç köşe yazısında aktardı.
Kılıçdaroğlu'nun ittifak planı yüzde 51'i nasıl buldu!
Kılıçdaroğlu'nun ittifak planı yüzde 51'i nasıl buldu! Kılıçdaroğlu'nun ittifak planı yüzde 51'i nasıl buldu! Kılıçdaroğlu'nun ittifak planı yüzde 51'i nasıl buldu!

2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ittifaklar şekilleniyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu "cumhur" ittifakına karşı CHP'nin nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun partisinin son grup toplantısında iddialı açıklamalar yapmış ve en az yüzde 60 oyla cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını söylemişti.

Peki ana muhalefet partisi AK-MHP ittifakına karşı ne yapacak?  Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, kulislerde konuşulan Kılıçdaroğlu'nun ittifak hesabını bugünkü yazısında aktardı.

HDP'Yİ SEÇİME KATILMAMAYA İKNA EDECEKLER: (...)HDP’yle ittifak yapmayacaklar... Şimdilik böyle bir şeyden uzak duruyorlar. Çünkü bunu “ulusalcı” reflekslere sahip tabanlarına anlatamazlar... HDP’nin tabanına oynayacaklar. HDP seçmeni nezdinde, kendilerini “sevimli” ve “kabul edilebilir” gösteren politikalar geliştirecekler: “Afrin operasyonuna destek veriyormuş gibi” yapıp el altından operasyonu itibarsızlaştıran çıkışlar yapmak, Parti Meclisi’ne HDP tabanının itiraz etmeyecek isimleri getirmek, dolaylı ve örtük ifadelerle “hendekteki arkadaşlara” selam göndermek gibi... 

Bir de HDP’yi seçime katılmamaya ikna ederlerse, bu iş tamamdır.  Böylece, yüzde 13 olarak gördükleri HDP oylarının CHP’ye akacağını düşünüyorlar; daha doğrusu, böyle bir sonucu “umut ediyorlar...”

EN KÖTÜMSER TAHMİNLER İYİ PARTİ YÜZDE 10 ALIYOR: İlan edilmemiş ittifaktan hanelerine yazılacak oy oranına göre, Erdoğan seçimi kaybediyor.  CHP’nin yüzde 25’i çantada keklik, yüzde 13 HDP’den geliyor, en kötümser tahminle yüzde İyi Parti yüzde 10 alıyor, yüzde 3 de Saadet Partisi’nden gelince, oluyor sana yüzde 51. "

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