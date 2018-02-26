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Ruslar duyurdu! O silahta sona geldik

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Çalışmada yer alan bir mühendisin Rus medyasına konuşan, yüksek hassasiyetli lazer taşıyan Beriev A-60 savaş uçağındaki bilgi birikimi sayesinde yeni bir sistem geliştirdiklerini bu sistemin uzaydaki uyduları lazer silahıyla yok edebileceğini bildirdi.
Ruslar duyurdu! O silahta sona geldik
Ruslar duyurdu! O silahta sona geldik Ruslar duyurdu! O silahta sona geldik Ruslar duyurdu! O silahta sona geldik

İsmi açıklanmayan mühendis, "Bu sistemin gelişimi tamamlandı.Tamamlanan bu çalışma, bu tür uçakların oluşturulmasında ileriye doğru bir adım atmamızı sağlayacak" dedi.
 
Açıklamasının devamında, lazer silahını taşımak için temelde yeni bir uçağın oluşturulacağını ve oluşturulacak yeni sistemin 2016 yılında geliştirilen yüksek hassasiyetli lazer taşıyan Beriev A-60 savaş uçağı ile aynı olmayacağını belirtti. Ancak bu konuda son kararın Savunma Bakanlığı tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.
 
2016 yılında Rus savunma Ar-Ge kuruluşu  NPO Almaz, düşman hava sahasını ve uzaya dayalı keşif platformlarını önlemek için tasarlanmış havadan askeri bir lazer sistemi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Ayrıca Voronezh merkezli Chemical Automatics Design Bureau ve Beriev Aircraft Company de 'uçan lazer' programında yer alıyor.
 
Çalışmada Sovyet döneminden kalma modifiye edilmiş Ilyushin Il-76MD Nakliye uçağı üzerine kurulu sistem, A-60 lazer laboratuarı adını alıyor. Sistemle ilgili çalışmalar 2011 yılında geçiçici olarak durdurulmuş 2012 yılında çalışmalara tekrar başlnmış, 2016 yılında tamamlanmış olup uçuş testleri o zamandan beri devam ediyor.
 
Geçtiğimiz ay, Rus Genelkurmay istihbarat müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklmada, "ABD'nin de bu alanda bir çalışması var. ABD füze tabanlı bir anti uydu silah geliştiriyor ve bu sistem 2020 başlarında kullanılmaya başlayabilir" denildi.
 
Öte yandan ABD İstihbarat Müdürü Dan Coats, 2018 Dünya Çapında Tehdit Değerlendirmesi'nde "ABD'yi ve müttefiklerinin askeri etkinliğini azaltmak için Rusyave Çin'in anti-uydu silahlar geliştirmenin peşinde olduğunu belirtti. Bu nedenle herhengi bir çatışma durumunda, askeri, sivil ya da ticari uzay sistemlerinin korunması veya askeri menfaatini telafi etmesi için ABD anti-uydu sistemlerini kullanacaktır" dedi.

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