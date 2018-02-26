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Dünyada böylesi yok! İstanbul'a yapılıyor

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İstanbul Kapalıçarşı’da devam eden çatı ve alt yapı restorasyonunun Nisan ayında sona ereceği açıklandı.
Dünyada böylesi yok! İstanbul'a yapılıyor
Dünyada böylesi yok! İstanbul'a yapılıyor Dünyada böylesi yok! İstanbul'a yapılıyor Dünyada böylesi yok! İstanbul'a yapılıyor

Dünyanın en büyük restorasyon projesi olan Kapalıçarşı çatı restorasyonu sona yaklaştı. Kırmızı kiremitlerle örülen çatı havadan görüntülendi.

554 yıllık tarihe sahip dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı'nın 1785'te yapılan 232 yıllık çatısı baştan aşağı yenileniyor. 39 bin metrekarelik çatıda yaklaşık 1 buçuk yıldır devam eden restorasyon sona yaklaştı. Çatı, alt yapı ve güçlendirme olarak üç aşamalı yapılan restorasyon çalışmalarının Nisan ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

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GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN HER ŞEY TEMİZLENDİ

 

Rastgele döşenmiş kablolardan, görüntü kirliliğine neden olan uydu antenler, klimalar ve atıl durumdaki çok sayıda eşyadan temizlenen çatı, kırmızı renkli kiremitlerle kaplanıyor. Büyük bir bölümünde kiremit döşemesi tamamlanan çatı drone ile görüntülendi.

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GÜNDÜZ ÇATI GECE ALT YAPI RESTORE EDİLİYOR

Çatı ve altyapıda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, restorasyon çalışmalarında özel tekniklerin kullanıldığını söyledi. Gündüz çatı gece de altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade eden Başkan Demir konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Çatı restorasyonu Nisan ayına kadar bitecek. Bu restorasyon aynı zamanda Kapalıçarşı’nın çatısının tüm problemlerinin çözüldüğü anlamına gelecek. Çatıdaki klima dış apartları, rastgele atılmış kablolar ve antenlerin hepsi kaldırıldı. Kurul tarafından onaylı proje doğrulusunda özel bir çalışma başlatıldı. Gündüz çatı çalışması yapılırken, gece de Kapalıçarşı esnafı çekildikten sonra sabaha kadar İSKİ tarafından altyapı çalışmaları devam ediyor. Kazı yapmadan, Osmanlı döneminde yapılan mevcut kanallarla beraber tüm alt yapıyı özel teknik ve robotlarla muayene ediyoruz. Tıkanan bölgeler tespit edilip temizleniyor. Kapalıçarşı’da geceleri alt yapıya anjiyo yapılıyor. Kapalı olan bölgelere özel plastik borularla, mevcut kanalların şeklini alabilecek hale gelen borularla Kapalıçarşı’nın alt yapısına stent takılıyor. Tahmin ediyorum alt yapı 3 ay içinde bitecek.”

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ayrıca çatı ve altyapı çalışmalarında teknolojiden de yararlandıklarını belirtti. Fiber kablolarla döşenen Kapalıçarşı’nın proje doğrultusunda tekrar dizayn edileceğini söyleyen Başkan Demir, “Görüntü kirliliği bertaraf edilecek. Rastgele yapılmış aydınlatmaların hepsi proje doğrultusunda tekrar yapılacak. Zaten şu anda çatıda bulunan kabloların hiçbir anlamı kalmadı. Yeni sisteme göre tüm GSM operatörlerinin aynı kabloyu kullanabileceği teknik bir altyapı oluşturduk. Kapalıçarşı tarihi bir çarşı ama teknoloji ile desteklemenin bir sakıncası yok” dedi.

 

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