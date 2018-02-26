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Ünlü Alman isim konuştu! Başımı ortaya koyarım ki Erdoğan...

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Ünlü Alman isim konuştu! Başımı ortaya koyarım ki Erdoğan...
Alman gazeteci ve yazar Hörstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki baskıya işaret ederek, Almanların yaşananları iyi idrak ederek Erdoğan ve Türkiye'nin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.
Ünlü Alman isim konuştu! Başımı ortaya koyarım ki Erdoğan... Ünlü Alman isim konuştu! Başımı ortaya koyarım ki Erdoğan... Ünlü Alman isim konuştu! Başımı ortaya koyarım ki Erdoğan...

Ayrıca Hörstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili CIA'ın planlarının olduğunu iddia etti.

ABD yönetiminin politikalarını da eleştiren Alman yazar, "Son süper gücün deli dana gibi hareket etmesini önlemeliyiz" dedi.

Ünlü Alman gazeteci ve yazar Christoph R. Hörstel, NuoViso kanalına konuk oldu. Sunucunun Deniz Yücel olayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sorularını cevaplayan Hörstsel çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

Hörstel'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Kusura bakmayın ama Deniz Yücel olayı, istihbarat işi kokuyor. Ve başka vakalar da var maalesef. Ve yaşadığımız bu hadise sivil bir savaş mecrası. Burada devlet tarafından insanlar gazetecilik kılıfı altında görevlendiriliyor. Ve daha sonra darbe cinayet tehdidi altında olan devlet...

"MESELE ERDOĞAN'IN İNFAZI"

Mesele Erdoğan'ın infazı. Ben yüzde 100 eminim ki, ve bu iddia konusunda başımı ortaya koyarım; Erdoğan'ın infazı konusunda CIA'ın planlarına Alman İstihbaratı sahip. Garanti, kesin ve bu ülke bir NATO ortağı.

"ERDOĞAN, BAĞIMSIZ OLMAYI DENİYOR"

Geri çekilip bakmak lazım: Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Erdoğan, Washington'dan bağımsız olmayı deniyor ve iki tarafla iyi pazarlık yapmayı deniyor. Rusya, İran ve Çin'le görüşüyor. Genele bakınca, barışı destekleyen bu çizgisinde Almanya nerede, bizden herhangi bir destek görüyor mu? Erdoğan'ın yaptığı şey en temel Avrupa ve Almanya çıkarıdır. 

''SÜPER GÜCÜN DELİ DANA GİBİ HAREKET ETMESİNİ ÖNLEMEK GEREK''

Eğer biz Rusya, Çin ve küresel kutuplaşanların karşısındaki güçlerle esnek bir biçimde konuşmayı öğrenmezsek... Burada mesele anti Amerikancılık değil... Bu aptalca ve yanlış zaten, ayrıca buna karşıyım. Mesele, en son kalan süper gücün deli dana gibi hareket etmesini önlemek. Danalardan özür diliyorum gayet kibar hayvanlar.

''ERDOĞAN'IN YÜRÜDÜĞÜ YOLU YÜRÜMELİYİZ''

Bu önemli ve bu konuda Erdoğan tarihi anlamda çığır açıyor. Biz Erdoğan'ın yaptığını görmüyoruz, bunu yüceltmiyoruz, aksine adama zorluk çıkarıyoruz. Eğer biz Almanlar iyileşmek, Merkel'in bozuk siyasetinden kurtulmak istiyorsak, Erdoğan'ın yürüdüğü yolu yürümemiz gerekiyor. O halde diyorum ki, bugünden tezi yok birleşelim. Dostluk kuralım ve bunu yaşayalım, Erdoğan ve Türklerle.

''TÜRKLER BOYUN EĞMEK İSTEMİYOR''

Türkler bizden farklı bir şey istemiyor. Huzur istiyorlar, bölünmek istemiyorlar ve Washington'a boyun eğmek istemiyorlar. Ne kendilerine ne de komşularına yaramayacak hiçbir saçma sapan savaşa da çekilmek istemiyorlar. Durum bu. Ayrıca ekonomik-finansal anlamda dışarıdan baskı uygulanmasını istemiyorlar bugün olduğu gibi. Türk Lirası baskı altında boykot vari eylemler var. Erdoğan bunlara karşı savaşıyor. Biz Almanlar Erdoğan'ın yanında yer almalıyız.

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