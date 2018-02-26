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Kadıköy'de minibüsçü vahşeti!

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Kadıköy'de minibüsçü vahşeti!
Kadıköy’de yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için ani fren yapan motosikletli çift Seren Okur ve Samet Yüksel, dört minibüs şoförü tarafından feci şekilde dövüldü.
Kadıköy'de minibüsçü vahşeti! Kadıköy'de minibüsçü vahşeti! Kadıköy'de minibüsçü vahşeti!

Motosikletle Maltepe’den yola çıkan Samet Yüksel (21) ve Seren Okur (20), Kadıköy Belediyesi yakınlarına geldiklerinde önlerinde ilerleyen bir minibüs yolcu almak için aniden durdu. Bu sırada yolcular minibüsün kapısına doğru ilerlerken, Samet Yüksel yayalara çarpmamak için frene bastı. Yolculara çarpmadan durabilen Yüksel ve motosikletin arkasında oturan Seren Okur minibüs şoförüne tepki gösterdi.

Minibüs sürücüsü ve yanındaki muavin ise motosikletli çifte iddiaya göre küfürle karşılık verdi. Yaşanan tartışmanın ardından minibüs şoförü ile muavin araçtan inerek motosiklet sürücüsü Samet Yüksel ve arkadaşı Seren Okur’u feci şekilde dövdü. Bu sırada yoldan geçmekte olan iki minibüs şoförü de durarak motosikletli çifte saldırdı. Bir anda dört kişinin saldırısına uğrayan Samet Yüksel aldığı darbelerden dolayı yaralanırken, kız arkadaşı Seren Okur ise baygınlık geçirdi. Özel bir üniversitede Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda yüzme antrenörlüğü üzerine 3. sınıf okuyan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aldığı darbelerden dolayı vücudunun birçok yerinde morluklar oluşan Seren Okur, tedavisinin ardından minibüs şoförlerinden şikâyetçi oldu. Seren Okur yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Akşam Kadıköy’e gezmeye gidiyorduk. Motosiklet benim, arkadaşım sürmek istemişti. Ben de verdim. Birlikte yolda giderken Kadıköy girişinde bir minibüs yolcu almak için tek şeritli yolda aniden durdu. Yolcular da hemen minibüse yönelince az kaldı bir kadına çarpıyorduk. Şoföre yanlış yerde durmasından dolayı tepki gösterdik. Bize küfürle karşılık verdiler. Sonra feci şekilde dövdüler. Her tarafıma vurdular. Çok acı çektim. Acıdan bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Motosiklet sürdüğüm için biliyorum, minibüsçüler çok saygısızlar. Yolun ortasında duruyorlar, birden önümüze geçiyorlar. Çok defa ezilme tehlikesi geçirdim. Ayrıca bir kadın olmama rağmen dört kişi beni yerde tekmeledi. Arkadaşımı da feci şekilde dövdüler. Motosikletimi yere devirip tekmelediler. Motor hasar aldı. En az 7 bin liralık masrafı çıktı. Biz onlara sadece ‘neden burada duruyorsunuz’ dedik. Olay sonrası kaçmışlar. Minibüsün plakasını aldım. Polislere şikayetçi oldum. Mahkemede hesap verecekler.”

"AYIRMAK İSTEYİNCE BANA DA VURDULAR"

Minibüsün yol ortasında durması ile kaza tehlikesi geçirdiğini söyleyen görgü tanığı motokurye Özgür Bal (27) ise yaptığı açıklamada “Minibüse çarpmamak için son anda direksiyonu çevirdim. İleride durdum. Arkama baktığımda şoförler motosikletli arkadaşları dövüyordu. Kadını yerde tekmeliyorlardı. Gidip ayırmak istedim. Beni de dövdüler” dedi.

Hürriyet

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