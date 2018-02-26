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Fenomen dayı ortaya çıktı! İşte reklam şartı

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Fenomen dayı ortaya çıktı! İşte reklam şartı
Elazığ’da yaşayan İsa Sezeroğlu 4 yıl önce çektiği videoyu yeğeni sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen oldu.
Fenomen dayı ortaya çıktı! İşte reklam şartı Fenomen dayı ortaya çıktı! İşte reklam şartı Fenomen dayı ortaya çıktı! İşte reklam şartı

Elazığ’ın Palu İlçesinin Bozçanak köyünde yaşayan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu 4 yıl önce çektiği Deregozer şelalesini yeğeni Selahattin Sezeroğlu’nun sosyal medyada paylaşması ile biranda Türkiye’de herkes kendisini tanıdı. Köyde mütevazi bir yaşam süren, kendine yetecek kadar arı kovanı, 1 ineği bulunan 4 çocuk babası Sezeroğlu’nun çektiği video sosyal medyada milyonlarca beğeni topladı.Hatta paylaşımı tüm televizyonlarda yayınlanan reklam haline getirildi.

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Şelale videosunu 4 yıl önce çektiğini belirten İsa Sezeroğlu, “Çektiğim video telefonumda kalmıştı. Geçen sene hacca gittim. Yeğenim Selahattin Sezeroğlu yeni bir ev aldı onu ziyarete gittim. Bana televizyonun telefondaki görüntüleri gösterdiğini söyledi. Bende hacda telefonumla çektiğim görüntüleri bana izlet dedim. Telefonumu televizyona bağlayınca şelale videosunu gördü. Bütün ısrarlarıma rağmen videoyu sosyal medyada paylaştı. Ertesi gün Elazığ şehir merkezine gittiğimde baktım herkes benden bahsediyor. İş işten geçmişti videom tutulmuştu. İstemeden oldu ama güzel oldu. Olacağı varmış, güzel şeyler yaşadım. Sert tepkilerde oldu ama genellikle iyi tepkiler aldım” dedi.

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Yeğenine ilk önce kızmış

Yeğeni Selehattin Sezeroğlu’na video ilk paylaştığında kızdığını aktaran Sezeroğlu, “Şuanda yeğenimle aramız iyidir. Sosyal medyada videoyu görünce yeğenime telefon açtım. Yeğenime sen neden böyle yaptın dedim. Ben hacı bir adamım. Sen neden videoyu paylaştın dedim. Yeğenimde bir şey olmaz dedi ve beni ikna etmeye çalıştı. Bende hacı bir adam olarak İslam’ı öne alarak iyi laftan dolayı iyi davrandım. Ben iyiliği severim” ifadelerini kullandı.


Reklamlarda oynamak istiyor

Televizyonu açtığında ekranlarda kendisini gördüğünü dile getiren Sezeroğlu, ”Kendimi televizyonda görüyorum ama hala bana inandırıcı gelmiyor. Ama bu güzel, mükemmel. İleri zamanlarda güzel reklamlarda oynamak istiyorum. Helal reklamlar olacak. Geçen yıl hacca gitmiş biriyim. Haramdan kaçıyorum. Harama kesinlikle yaklaşmıyorum, bir ürün çürük olursa ben ona dikkat ediyorum. Öyle bir ürünü reklam etmem. Helal reklamlar yapacağım çünkü o para helaldir. Ben İsa Sezeroğlu olarak söz vermeye de çok önem veriyorum. Benim verdiğim söz senet ve tapudan daha ileridir. Ben dürüstlüğü seviyorum. Ben normal şaka yapıldığında severim ileriye gidilince şakadan nefret ederim” şeklinde konuştu.

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