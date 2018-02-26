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Lavrov açıkladı! Suriye'de ateşkese Rusya freni

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Lavrov açıkladı! Suriye'de ateşkese Rusya freni
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bütün taraflar nasıl uygulanacağını onaylamadan, Suriye’de ateşkesin başlamayacağını söyledi. Suriye'den gelen açıklamada ise operasyonların devam edeceği belirtildi.
Lavrov açıkladı! Suriye'de ateşkese Rusya freni Lavrov açıkladı! Suriye'de ateşkese Rusya freni Lavrov açıkladı! Suriye'de ateşkese Rusya freni

Doğu Guta’daki katliamın ardından BMGK’nın kabul ettiği 30 günlük ateşkes hakkında konuşan Rus bakan Lavrov, bütün taraflar nasıl uygulanacağını onaylamadan anlaşmanın yürürlüğe girmeyeceğini ifade etti.

SURİYE: DEVAM EDECEĞİZ

Suriye'nin Cenevre'deki BM temsilcisi Hüsameddin Ala, Suriye ordusunun Doğu Guta da dahil olmak üzere ülkedeki 'terörle mücadele operasyonlarına' devam edeceğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2401 sayılı kararının bu operasyonları kapsamadığını söyledi.

ATEŞKESE RAĞMEN KATLİAMA DEVAM EDİYORLAR

Beşşar Esed rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, Doğu Guta'yı vurmaya devam ediyor. Kente bugün düzenlenen saldırılarda 16 sivil daha yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamaya göre, saat 03.00 sularında başlayan saldırılarda, Rihan beldesine 5 sivil, Duma ilçesinde iki aileden toplam 10 sivil ve Haresta ilçesindeki roketatar saldırısında 1 sivil öldü.

Böylece Doğu Guta'da dün yaşamını yitiren 5 sivil de dahil edildiğinde BMGK kararından sonra toplam 21 sivil öldürülmüş oldu. 

Dün akşam saatlerinde de Şifoniye beldesi klor gazı içerikli kimyasal silahla vurulmuş, 16 sivil etkilenmişti.

BMGK, önceki gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

103 GÜNDE 1121 SİVİL ÖLDÜRDÜLER

Esed rejimi, Rusya ve destekçisi yabancı grupların 14 Kasım-24 Şubat'taki saldırılarında 281'i çocuk, 171'i kadın 1121 sivil öldü. Rejim ve destekçileri, 2011'den bu yana Doğu Guta'ya 46 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi. 

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