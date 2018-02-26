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BAE'den bölgeyi karıştıracak hamle!

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BAE'den bölgeyi karıştıracak hamle!
Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, konvoyunun BAE)'ye bağlı silahlı güçler tarafından durdurulduğunu ve Şebve kentine girişlerine izin verilmediğini belirterek Abu Dabi yönetimini ülkenin güneyinde "kabile orduları kurmakla" suçladı.
BAE'den bölgeyi karıştıracak hamle! BAE'den bölgeyi karıştıracak hamle! BAE'den bölgeyi karıştıracak hamle!

Cebvani, Hadramevt kentinde Suudi Arabistan sınırında yer alan El-Vedia geçidinde düzenlediği basın toplantısında, "BAE'ye bağlı Şebveniye Seçkinler Güçleri tanklar, zırhlı araçlar ve askerlerle Habban bölgesinde yolumuzu kesti. Buna ek olarak, çevredeki dağlara RPG-7 ve ağır olmayan silahlarla donatılmış askeri gruplar konuşlandırılmıştı. Halbuki biz savaşa değil kente hizmet edecek önemli bir kalkınma projesinin temel atma törenine gidiyorduk." dedi.

Cebvani, konvoyun yolunu kesen silahlı gruptan "Konvoyun girişinin engellenmesine dair BAE yönetiminin emri var." şeklinde cevap aldıklarını aktardı.

Kan dökülmemesi için Şebve'ye girmeyerek geri döndüklerini söyleyen Cebvani, Şebveniye Seçkinler Güçleri'ni "BAE'nin kullandığı ahmaklar" olarak nitelendirdi.

Şebve'ye girmesinin engellenmesinden BAE'nin sorumlu olduğunu vurgulayan Cebvani, "BAE Genelkurmay Başkanı, temel atma töreninin yapılacağı Belhaf Limanı'nda idi. Emrin doğrudan onun tarafından verilmiş olması mümkündür." ifadelerini kullandı.

- "Güneyde BAE ve çetelerin oluşturduğu kabile orduları var"

Meşru hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi çağrısında bulunan Cebvani, "Koalisyonun hedefi bölgesel ve kabile orduları kurarak ülkeyi parçalamak değil, darbeyi bertaraf ederek meşru otoriteyi yeniden sağlamak." diye konuştu.

Husilerden kurtarılan illerin terör ve kaos yuvasına dönüştüğünü kaydeden Cebvani, BAE'nin desteklediği güçlerin ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılmasını talep ettiğine dikkati çekti.

Cebvani, şunları kaydetti:

"Tüm kurtarılan illerde özellikle de güneyde durum çok kötü. Burada BAE ve çetelerin oluşturduğu kabile orduları var. Hatta El Kaide çok daha büyük bir yayılma gösterdi ki geçmişte bugünkü kadar yayılmamıştı."

- BAE ile ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısı

BAE ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Cebvani, devletin bu durumun devam etmesini kabul edemeyeceğini söyledi.

Bu durumun sürmesi halinde kendisinin de meşru hükümetteki görevini sürdüremeyeceğini kaydeden Cebvani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek durumu Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ileteceğini belirterek "ülkesinin kimsenin önünde eğilmeyeceğini" vurguladı.

Yemen'de meşru hükümetle ilişkilerinin gergin olduğu BAE'nin ilk defa Yemenli bir hükümet yetkilisinin ağzından suçlanması dikkati çekiyor.

Husilerden kurtarılan güney illerinde güvenlik konusunu elinde tutan BAE, kendine bağlı El-Hizam el-Emni, Şebveniye Seçkinler Güçleri, Hadramevt Seçkinler Güçleri gibi askeri birlikler kurduğu gerekçesiyle hükümet güçleri ve aktivistler tarafından suçlanıyor.

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