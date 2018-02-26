Irak ve Suriye'de kurulan terör örgütü DEAŞ'ın çöküşünün, en az yükselişi kadar tehlikeli olabileceğini ifade eden İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin eski başkanı Obama ve şimdiki başkanı Trump'ı da eleştirerek, "Suriye'de yalnızca DEAŞ'ı yok etmeye odaklanmak, en iyi ihtimalle dar görüşlülüktü" ifadelerini kullandı.
Geri çekilmek zorunda kalan DEAŞ'lı teröristlerin şehir dışında birkaç bölgede sıkıştırıldığını fakat buna rağmen Suriye'de en yüksek ölüm oranlarının geçtiğimiz ay yaşandığına dikkat çekilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:
"İsrail, İran'ın üslerini ve İran destekli milisleri vurdu; Rus paralı askerleri ABD hava saldırılarında öldü; Türk ordusu Washington tarafından desteklenen Kürt milisleri sınırından uzaklaştırmak için Suriye içine girdi. Bu esnada Esed, muhaliflerin elindeki El Guta'ya bomba yağdırdı. Savaşa çekilmiş olan rakip hegemonyasını güçlendirmeye çalışan güçler, ortak bir düşmanın yokluğunda, birkaç farklı cephede dolaylı olarak ve farklı vekiller üzerinden yumruklaşıyor. Her uyuşmazlık, beraberinde açık bir çatışma tehlikesi getiriyor."
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İngilizler: 'Yeni bir savaş başlayacak'
Irak ve Suriye'de kurulan terör örgütü DEAŞ'ın çöküşünün, en az yükselişi kadar tehlikeli olabileceğini ifade eden İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin eski başkanı Obama ve şimdiki başkanı Trump'ı da eleştirerek, "Suriye'de yalnızca DEAŞ'ı yok etmeye odaklanmak, en iyi ihtimalle dar görüşlülüktü" ifadelerini kullandı.
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