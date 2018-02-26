26 Şubat 2018 Pazartesi11 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:12Güneş 07:37Öğle 13:23İkindi 16:26Akşam 18:58Yatsı 20:17
    • 10°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 118.792 1.08
  • Altın: 162,088 0.10
  • Dolar: 3,7901 0.07
  • Euro: 4,6599 0.01

Çok konuşulacak CIA üssü iddiası:Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor!

»
Çok konuşulacak CIA üssü iddiası:Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor!
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde gözaltına alınan Türkmen-Der eski Genel Başkanı işadamı Mehmet Ali Öztürk'ten 1 haftadır haber alınamıyor.
Çok konuşulacak CIA üssü iddiası:Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor! Çok konuşulacak CIA üssü iddiası:Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor! Çok konuşulacak CIA üssü iddiası:Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor!

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) heyetiyle gittikleri gıda fuarında, eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde gözaltına alınan Türkmen-Der eski Genel Başkanı işadamı Mehmet Ali Öztürk’ten 1 haftadır haber alınamıyor. CIA ve BAE istihbaratınca gözaltına alındığı ileri sürülen Öztürk’ün nerede ve ne için gözaltında tutulduğu bilinmezken, işadamının Abu Dabi’deki CIA üssüne götürüldüğü iddia ediliyor.

Suriye ve Irak’taki yardım faaliyetleriyle bilinen işadamı Mehmet Ali Öztürk, eşi E. Öztürk ile birlikte Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) heyetiyle gittikleri Dubai gıda fuarında, kimliği belirsiz kişilerce kaldıkları otel odasında 20 Şubat tarihinde gözaltına alındı. Grand Sheraton Otel'den elleri ve gözleri bağlanarak çıkarılan Mehmet Ali Öztürk ve eşi, daha sonra yaklaşık 1 saatlik araç mesafesinde bilinmeyen bir yere götürüldü. Burada kocası Mehmet Ali Öztürk ile birlikte bir gece hücrede tutulan E. Öztürk, sabah kendilerini gözaltına alan kişilerce Dubai'deki havaalanına götürülerek Türkiye'ye gönderildi.

EŞİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Halen nerede olduğu ve ne için gözaltına alındığı bilinmeyen Mehmet Ali Öztürk'ün eşi E. Öztürk, Dubai'de yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Can güvenliğinden endişe duyduğu için yüzünün görünmesini istemeyen E. Öztürk, eşiyle birlikte Dubai'de gıda fuarına katıldıklarını hatırlatarak, "Daha önce de pek çok kez bu fuara ve başka fuarlara bakliyat firmamızla alakalı katılmıştık. 20 Şubat Salı günü sabah otelde kahvaltı yaparken saat 09.00 sıralarında kimliğini bilmediğimiz sayısı 8-10 arasında değişen kişilerce alıkonulduk. Kendileri bizi odamıza çıkardı, oda numaramızı da biliyorlardı. Çok hızlı bir şekilde valizlerimizi toparladık. Ben nedir, kimsiniz derken, onlar sadece 'soru sormayın' şeklinde karşılık verdiler. Sonra asansöre bindik, lobiye indiğimizde aşağıda bizi bir 10 kişi daha bekliyordu. Otelin dışında bir başa grup daha vardı. Bu kişiler resmi değildi, üzerilerinde yöresel kıyafetleri vardı. Hiç polise benzemiyorlardı. Ellerinde silah ya da telsiz yoktu" dedi.

SURİYE VE IRAK'TA YARDIM FAALİYETLERİNDE BULUNUYORDU:

Mehmet Ali Öztürk'ün neden gözaltına alınmış olabileceğini hiç bilmediğini vurgulayan E. Öztürk, şöyle konuştu:

"Kendisi bu dinin, bu vatanın aşığıdır. Bir mazlum görünce geceleri uyuyamayan bir karaktere sahiptir. Suriye'deki olayların başından beridir bu konuyla ilgileniyor. Önce Mersin'e göç eden Suriyeli kardeşlerimize erzak, barınak, battaniye gibi yardımlarla başladı. Sonra Bayır Bucak Türkmen Dağı Derneğini kurdular arkadaşlarıyla. Idlip, Halep, Hama, Humus, Türkmen Dağı, Kerkük, Musul, Afrika gitmediği yer kalmadı. Sonra derneği kapattılar ama kurbanlar, gıda, yakacak ve giyim yardımları faaliyetine devam etti. Toplanan yardımları Kızılay, İHH gibi kuruluşlar üzerinden Suriye'ye geçirdi. Fırat Kalkanı operasyonuna ve Zeytin Dalı Harekatı'na da destek veriyorlardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika ile olan bağı ortada. Amerika'nın PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek de ortada. Mehmet Ali Beyin gözaltında tutulması sebebinin bu olduğuna inanıyorum."

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONUNUN TAKİPÇİSİ"

Şu an devletin, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile süreci yakından takip ettiğini söyleyen E. Öztürk, "Her konuda beni bilgilendiriyorlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bekliyoruz, eşimin yurduna, ailesine ve çocuklarına dönmesini bekliyoruz" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dehşet çiftliğinin sahibinin ilk ifadesi!Dehşet çiftliğinin sahibinin ilk ifadesi!Yurttan kaçan ve zorla tutuldukları çiftlikte cinsel istismara uğrayan kızlar İstanbul polisinin dün düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı.
BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyorBBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyorTürkiye'nin yurt içi ve yurt dışında, terör örgütlerine karşı yaptığı başarılı operasyonlar, İngilizleri rahatsız etti.
Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu! Korumalar bir anda..Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu! Korumalar bir anda..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.
14 yaşındaki çocuğu evlendirmeye kalkıştılar14 yaşındaki çocuğu evlendirmeye kalkıştılarMardin'de kendisinden 10 yaş büyük biriyle zorla evlendirilmek istenen14 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı. Mardin'de 183 telefon hattına gelen ihbar sayesinde düğün gecesi kurtarılan kız çocuğu devlet korumasında.
Çok konuşulacak CIA üssü iddiası:Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor!Çok konuşulacak CIA üssü iddiası:Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor!Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde gözaltına alınan Türkmen-Der eski Genel Başkanı işadamı Mehmet Ali Öztürk'ten 1 haftadır haber alınamıyor.
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 kat arttıBabalık testi yaptıranların sayısı 3 kat arttıDNA ve babalık testi yapan özel merkezlerin verilerine göre babalık testleri 6 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Uzmanlar artışta gündüz kuşağı programları ile dizilerin etkisinin olduğunu iddia ediyor.
  • Selvi: Zina düzenlemesi geliyor26 Şubat 2018 Pazartesi 14:40
  • Rapor Erdoğan’a sunuldu: Devler arasında 3 Türk var26 Şubat 2018 Pazartesi 14:30
  • Lavrov açıkladı! Suriye'de ateşkese Rusya freni26 Şubat 2018 Pazartesi 14:20
  • 20 bin hakim ve savcıya yerli silah26 Şubat 2018 Pazartesi 14:20
  • İran'dan flaş Afrin açıklaması!26 Şubat 2018 Pazartesi 14:17
  • Ateşkese rağmen tekrar saldırdılar!26 Şubat 2018 Pazartesi 14:00
  • Prag Büyükelçisi'nden Salih Müslüm açıklaması26 Şubat 2018 Pazartesi 13:41
  • Salih Müslim'e karşı onları isteyecekler!26 Şubat 2018 Pazartesi 13:40
  • FETÖ'nün çok kritik ismine operasyon! Çok gizli...26 Şubat 2018 Pazartesi 13:20
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasında sayı 42'ye çıktı!26 Şubat 2018 Pazartesi 12:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri