Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu! Korumalar bir anda..

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti.
Komşularının Erdoğan’a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi.
Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na doğru hareket etti.
|İmsak 06:12
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|Akşam 18:58
|Yatsı 20:17
Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti.
Komşularının Erdoğan’a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi.
Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na doğru hareket etti.