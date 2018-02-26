Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu! Korumalar bir anda..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti.

Komşularının Erdoğan’a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi.

Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na doğru hareket etti.



