Altay tankında yeni gelişme: Çağrı geldi BAFO sunacaklar

ALTAY Ana Muharebe Tankının seri üretimine talip firmalardan ikinci bir “en iyi ve en son teklif (Best And Final Offer/BAFO) istendiği öğrenildi

C4Defence'in edindiği bilgilere göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ihaleye katılan firmalara yeni bir çağrıda bulundu.

Buna göre 8 Şubat 2018 tarihinde SSM’ye BAFO’larını (en iyi ve en son teklif) sunan firmalar şimdi 5 Mart 2018 tarihinde yeniden BAFO sunacak. Bu süreçte SSM, Teklife Çağrı Dosyasında zorunlu alt yüklenici olarak belirlenen firmalar ile ayrı bir fiyat pazarlığı gerçekleştirecek.

Bu çerçevede firmaların teklifinde fiyat ve fiyat dağılım ağacı yer alacak.



İhalede OTOKAR, FNSS ve BMC firmaları rekabet ediyor.