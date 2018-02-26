Skandaldan 7 ay sonra keşif yapıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, "hayasızca davranışta bulunmak" suçlamasıyla açılan davada, mahkemenin talebi üzerine bilirkişi heyeti olayın yaşandığı Yalıkavak'taki koyda incelemelerde bulundu.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında "hayasızca davranışta bulunmak" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin olayın gerçekleştiği koyda, bilirkişi heyeti tarafından keşif yapıldı. Bodrum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine olayın yaşandığı Yalıkavak Mahallesindeki koyda incelemelerde bulunuldu.



Yaklaşık 10 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, fotoğraf çekip, raporlama yaparak olay yerini kayıt altına aldı. İncelemeye sanık Murat Başoğlu'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan da katıldı.



Hazırlanacak bilirkişi raporunun, ikinci duruşması 9 Mart'ta yapılacak davaya sunulması bekleniyor.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında "hayasızca davranışta bulunmak" iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açılmış, ilk duruşma 28 Kasım 2017'de yapılmıştı.

