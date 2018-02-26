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Suudi Arabistan ile yeni anlaşma yolda! Türkiye’yi özel olarak davet ettiler

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Türkiye'nin ilk özel sektör savunma sanayisi kuruluşu FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, 13 yıldan uzun süredir birlikte çalıştıkları Suudi Arabistan ile 7'nci anlaşmalarını yapmayı beklediklerini söyledi.
Suudi Arabistan ile yeni anlaşma yolda! Türkiye’yi özel olarak davet ettiler
Suudi Arabistan ile yeni anlaşma yolda! Türkiye’yi özel olarak davet ettiler Suudi Arabistan ile yeni anlaşma yolda! Türkiye’yi özel olarak davet ettiler Suudi Arabistan ile yeni anlaşma yolda! Türkiye’yi özel olarak davet ettiler

Kurt, ülkeye ilk girişlerinin 2004 yılında Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri'ne ait bir askeri fabrikanın işletmesiyle başladığını, söz konusu fabrikada M113 model araçların modernizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Söz konusu çalışmanın ardından Suudi Arabistan tarafıyla 6 sözleşme imzaladıklarını ve şu anda 7'ncisini imzalamayı beklediklerini dile getiren Kurt, ayrıca ülkedeki çalışmaları çerçevesinde Türkiye'den de doğrudan bazı yeni araçları sattıklarını ifade etti.

Kurt, satışı ve modernizasyonu yapılan toplam araç sayısının bini geçtiğini belirterek, şu anda 300'den fazla aracın modernizasyonu için de sözleşme beklediklerini paylaştı.

Toplam ihracat sözleşmeleri çerçevesinde Suudi Arabistan'da imzalanan ve tamamlanan anlaşmaların 1 milyar doları geçtiğine de dikkati çeken Kurt, halihazırda 1 buçuk milyar dolara doğru yolculuklarının devam ettiğini vurguladı.

"13-14 yıldır isabetli bir yoldayız"

Suudi Arabistan'ın dost bir ülke olmasının yanı sıra çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden Kurt, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan 2030 Vizyonu çerçevesinde savunma sanayini geliştirmek istiyor ve yerlileşmesine çok önem veriyor. Bu vizyon son 2-3 yılın ürünü ancak, 13-14 yıl gibi bir süredir burada bulunma konusunda şirket olarak ne kadar haklı ve isabetli bir yolda olduğumuzu kanıtlamış olduk."

Bu ülkede "yerlileştirme, ortak üretim, ortak ürün geliştirme, yan sanayinin geliştirilmesi ve mühendislik kabiliyetlerinin geliştirilmesinin" devam edeceğine değinen Kurt, dolayısıyla FNSS olarak kendilerinin yine öncü konumlarını koruyarak bütün bu alanlarda her türlü yerli kabiliyetin geliştirilmesi amacıyla başrolü oynayacaklarını kaydetti.

Ülkedeki proje ve ihtiyaçların çok büyük olduğuna ve kendilerinin yaptıklarıyla sınırlı olmadığına işaret eden Kurt, "Daha çok projeler var. Bu projeler, şu ana kadar yaptıklarımızdan katbekat değer olarak da daha fazladır. Suudi Arabistan savunma sanayinin geleceğinde yine öncü bir rol oynayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gücümüzü göstermeyi hedefledik"

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye'nin de "şeref konuğu" olarak katıldığı "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı"nda (AFED 2018) yer almakla güçlerini göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

Genel anlamda savunma sanayinde olan işlerin, politik seviyede ele alınana kadar bilinirliğinin düşük olduğunu da hatırlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Zannediyorum Suudi Arabistan da bu yönde bir karar değişikliğine gitti. Artık burada yapılan işler ve yerel kabiliyetler çok fazla ön plana çıkartılacak. Dolayısıyla bu fuar da bunun göstergesi. Biz de bu anlamda yaptığımız araçları burada sergilemek istedik."

Kurt, ayrıca ileriye dönük büyük projelerinin de olduğunu ve kendilerinin söz konusu projelere yönelik az sayıda da olsa yeni ürünlerini getirerek, müşteri tabanına gösterdiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" çerçevesinde yerli üretim kapasitesini artırma hedefiyle düzenlenen AFED 2018, bu yıl uluslararası bir fuar niteliği kazanma yolunda ilk kez bir konuk ülkenin katılımıyla planlandı.

Bu kapsamda "şeref konuğu" olarak davet edilen Türkiye'den fuara ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, OTOKAR, ASPİLSAN, C2TECH, DESAN Tersanesi, Öztek Tekstil, ROKETSAN, STM, TÜBİTAK BİLGEM, OSSA, METEKSAN, Ema Sistem, ADİK Tersanesi, MKEK, MIA Teknoloji, MENSAN, Manas Savunma, Global Fors, Katmerciler, Aksa Runflat ve Milsoft firmaları katılıyor.

"Üretimimiz Gücümüzdür" sloganıyla düzenlenen AFED 2018, 3 Mart'a kadar devam edecek.

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