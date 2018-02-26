27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:11Güneş 07:35Öğle 13:23İkindi 16:26Akşam 18:59Yatsı 20:18
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 118.792 1.08
  • Altın: 162,278 0.21
  • Dolar: 3,7901 0.07
  • Euro: 4,6599 0.01

Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması!

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili konuşan Erdoğan, "Arkadaşımızın istifası söz konusu değil" dedi.
Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması!
Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması! Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması! Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması!

Salih Müslüm'ün iade süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, "Gerek Dışişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanımız yakın takipte. Takip ediliyor. Orayla gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"SOYLU İSTİFA EDECEK" İDDİALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İfadem ağır olacak belki ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde duygusallık şahsiyle alakalı olabilir. Ben de kendisiyle dün görüştüm. Kabine vesaire falan söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek. " dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün AK Parti Trabzon Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ndeki konuşmasında "Geri çekilmek de, geri adım atmak da bir erdemdir. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanmıştı.

"SALİH MÜSLÜM'ÜN İADESİNDE YANLIŞA DÜŞMEMEK İÇİN ADIM ATILIYOR"

Erdoğan, Salih Müslüm'ün iadesiyle ilgili olarak, "Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanımız yakın takipte. Konunun Interpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Takip ediliyor. Orayla gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor" dedi. 

"BM'NİN ATEŞKES KARARI SONRASI SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

BM'nin Suriye için ateşkes kararını değerlendiren Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi'nin kararı çıkmasına rağmen orada ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Rusya ve İran'la görüşmeleri devam ettireceğiz. Süreci takip edeceğiz" diye konuştu. 

DÖRT AFRİKA ÜLKESİNİ ZİYARET EDECEK

Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle: "Cezayir doğalgaz tedariki bakımından dördüncü sırada. Ziyaret sırasında hem ikili münasebetleri hem de bölgesel konuları ele alacağız. Oradan Moritanya'ya geçeceğiz. Moritanya'nın ardından Senegal'in başkenti Dakar'a ziyarette bulunacağım. Afrika turunun son ayağında Mali'ye geçeceğim. İşadamlarımızın Afrika kıtasında önemli bir rol üstlendiklerini görüyoruz. Taahhütlerini çoğu zaman öngörülen sürelerden önce tamamlıyorlar."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tahliye edildi ABD’ye kaçtıTahliye edildi ABD’ye kaçtıMİT mensupları ile bir TIR sürücüsünü yasadışı dinlediği ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra ev hapsi verilerek tahliye olan eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk kayıplara karıştı.
PKK'dan 30 bin kişilik barikat!PKK'dan 30 bin kişilik barikat!PKK/PYD, Afrin'e sıkıştıkça siviller üzerinden dünya kamuoyunda algı oluşturma taktiğine yenilerini ekliyor. TSK ve ÖSO'dan kaçarken sivilleri de zorla beraberinde götüren teröristlerin, bu yolla köylerden 30 bin sivili topladığı öğrenildi.
‘Yalnız Kurt’ taktiği! İşte PKK’nın yeni eylem planı‘Yalnız Kurt’ taktiği! İşte PKK’nın yeni eylem planıDEAŞ-PKK/PYD terör örgütlerinin ittifakının en büyük ispatı Şırnak’ta ortaya çıktı! Büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığındayken yakalanan Demot kod adlı teröristin Rakka’da ‘Yalnız Kurt’ taktiğiyle eğitildiği öğrenildi.
Başkentte maganda dehşeti! Rastgele ateş açtılarBaşkentte maganda dehşeti! Rastgele ateş açtılarAnkara’da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte silahlarını ardı ardına ateşleyerek terör estirdi.
Sınır temizlenince 'Hilal' oluştu! Zeytin Dalı hız kazandı...Sınır temizlenince 'Hilal' oluştu! Zeytin Dalı hız kazandı...TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 39. gününde de başarı ile sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.
Meteoroloji'den İstanbul için kritik kar uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için kritik kar uyarısı!Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a perşembe günü yani 1 Mart tarihinde kar yağacak.
  • Özel harekattan İstanbul'da sabah baskını!27 Şubat 2018 Salı 07:40
  • AYM'den cinsel istismar konusunda emsal karar!27 Şubat 2018 Salı 07:10
  • Akdağ'dan istismar açıklaması26 Şubat 2018 Pazartesi 22:38
  • Rusya'dan Erdoğan ve Ruhani açıklaması26 Şubat 2018 Pazartesi 22:31
  • Akar'dan flaş açıklama26 Şubat 2018 Pazartesi 22:30
  • Batı'nın iştahını kabarttı26 Şubat 2018 Pazartesi 22:29
  • Günlerdir Erdoğan'ı konuşuyorlar!26 Şubat 2018 Pazartesi 20:32
  • Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması!26 Şubat 2018 Pazartesi 19:15
  • Dehşet çiftliğinin sahibinin ilk ifadesi!26 Şubat 2018 Pazartesi 17:25
  • BBC Türkçe: Türkiye'de neden patlama olmuyor26 Şubat 2018 Pazartesi 15:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri