Batılı bankalar, Çin'in dev 'Kuşak ve Yol' projesinde rol almak için birbirleriyle yarışıyor.
Financial Times'ın haberine göre, Batı'da projenin Çin'in küresel düzeydeki etkisini artıracağı yönündeki endişelere rağmen, ABD ve İngiltere bankaları projede rol almak için girişimlerini hızlandırdı.
Çin'in büyük yatırım yapmayı planladığı ve "modern İpek Yolu" olarak anılan Kuşak ve Yol projesi, Asya'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya uzanacak bir ticaret ağı kurulmasını öngörüyor. 65 ülkeyi, dünya nüfusunun yüzde 60'ını ve küresel GSYH'nin üçte birini kapsaması planlanan Kuşak ve Yol'un güzergahında, Türkiye'den de geçen Bakü-Tiflis- Kars demiryolu da yer alıyor.
Financial Times, birçok bankanın çalışmalara başladığını ve proje ile bağlantılı onlarca anlaşma imzalamayı başardığını yazdı.
Dev projede yer almak isteyen bankalar arasında Citigroup, HSBC ve Standard Chartered da var. Standard Chartered CEO'su Bill Winters, "Bu proje gerçekleşirse buraya akacak özel sektör sermayesi çok büyük olacak. Bizim işimiz farklı parçaları birleştirmek çünkü burada yerel finansman da gerekiyor" dedi.
Citigroup'un Asya-Pasifik Bankacılık Bölümü Başkanı Gerry Keefe de, "ABD'den ve Asya'dan birçok çok uluslu müşterimiz, Kuşak ve Yol'u faaliyetlerini genişletmek için büyük bir fırsat olarak görüyor" diye konuştu.
Öte yandan İngiltere ve ABD hükümetlerinin şüpheyle yaklaşması ve projenin 1-20 yıllık vadede başlayacak olması da bazı şirketler açısından belirsizlik yaratıyor. Standard Chartered'ın Çin ve Kuzey Asya şefi Ben Hung, "Yatırımcılar sabırlı olmalı. 10-20 yıl sonrasına bakmalılar, bu süreç bir iki yılda gerçekleşmeyecek" ifadelerini kulandı.
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Batı'nın iştahını kabarttı
Batılı bankalar, Çin'in dev 'Kuşak ve Yol' projesinde rol almak için birbirleriyle yarışıyor.
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