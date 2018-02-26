Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
'HEZİMETE UĞRAYACAKLAR'
Akar burada yaptığı açıklamada, Afrin’de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin mutlaka hezimete uğratılacağını ve kaçınılmaz hazin sonun kendilerini beklediğini ifade etti.
Akar ayrıca, Afrin'de terörden temizlenen bölgelerde eve dönüşlerin başladığını açıkladı.
27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
- Sabancı da yüksek faize önlem istediTahliye edildi ABD’ye kaçtıBaşbakan son noktayı koydu! KapatılmayacakPKK'dan 30 bin kişilik barikat!ABD'den Esed'e uyarı: Saldırırız!Baba vahşeti! Gelin ve oğula kurşun yağdırdıDehşet! Bebeğini öldürüp alışverişe devam ettiEmekli olmayana toplu ödeme!Aselsan'dan altılı yetkiBahçeli sert çıktı: Asıl bloklaşmayı onlar yaptı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:11 Güneş 07:35 Öğle 13:23 İkindi 16:26 Akşam 18:59 Yatsı 20:18
- 10°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- -2°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 2°C Ankara
- 10°C Antalya
- 5°C Artvin
- 7°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 118.792 1.08
- Altın: 162,278 0.21
- Dolar: 3,7901 0.07
- Euro: 4,6599 0.01
Akar'dan flaş açıklama
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tahliye edildi ABD’ye kaçtıMİT mensupları ile bir TIR sürücüsünü yasadışı dinlediği ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra ev hapsi verilerek tahliye olan eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk kayıplara karıştı.
PKK'dan 30 bin kişilik barikat!PKK/PYD, Afrin'e sıkıştıkça siviller üzerinden dünya kamuoyunda algı oluşturma taktiğine yenilerini ekliyor. TSK ve ÖSO'dan kaçarken sivilleri de zorla beraberinde götüren teröristlerin, bu yolla köylerden 30 bin sivili topladığı öğrenildi.
‘Yalnız Kurt’ taktiği! İşte PKK’nın yeni eylem planıDEAŞ-PKK/PYD terör örgütlerinin ittifakının en büyük ispatı Şırnak’ta ortaya çıktı! Büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığındayken yakalanan Demot kod adlı teröristin Rakka’da ‘Yalnız Kurt’ taktiğiyle eğitildiği öğrenildi.
Başkentte maganda dehşeti! Rastgele ateş açtılarAnkara’da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte silahlarını ardı ardına ateşleyerek terör estirdi.
Sınır temizlenince 'Hilal' oluştu! Zeytin Dalı hız kazandı...TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 39. gününde de başarı ile sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Baba vahşeti! Gelin ve oğula kurşun yağdırdı
- Metrobüs duraklarında isyan ettiren görüntü!
- Evden kaçan liseliler bakın nerede bulundu?
- Acilde kurşun yağdıran doktorla ilgili flaş karar!
- Ünlülerden Erdoğan'a doğum günü sürprizi
- Skandaldan 7 ay sonra keşif yapıldı
- Meteorolojiden İstanbul açıklaması: Kar geliyor
- Fenomen dayı ortaya çıktı! İşte reklam şartı
- Hesabından 1 milyon Euro çıktı, maaşı ise...
- Hastanede dehşet; Doktor, temizlik şefini vurdu
- Kadıköy'de minibüsçü vahşeti!
- Kadir İnanır'ın doktoru açıkladı: Felç kalabilir!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.