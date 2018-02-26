Akar'dan flaş açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



'HEZİMETE UĞRAYACAKLAR'



Akar burada yaptığı açıklamada, Afrin’de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin mutlaka hezimete uğratılacağını ve kaçınılmaz hazin sonun kendilerini beklediğini ifade etti.



Akar ayrıca, Afrin'de terörden temizlenen bölgelerde eve dönüşlerin başladığını açıkladı.