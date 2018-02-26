27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
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Akdağ'dan istismar açıklaması

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Akdağ'dan istismar açıklaması
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismarın önlenmesi için alınacak tedbirler için oluşturulan komisyonun çalışmaları konusunda bilgi verdi.
Akdağ'dan istismar açıklaması Akdağ'dan istismar açıklaması Akdağ'dan istismar açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız.

İstismar sonrası çocuğu ve aileyi korumalıyız. Çocuğun ve ailenin ifşa edilmemesi çok önemli.

Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız.

TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz.

Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir araya geleceğiz, 10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz. O süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu işi hazırlayarak takdim etmeyi planlıyoruz.

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