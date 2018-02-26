Sabotajın arkasında Rus ajanları mı var?

Güney Kore'de Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılışı sırasında internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesine yol açan siber saldırının Rus ajanları tarafından düzenlendiği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan Amerikan istihbarat kaynakları, Rusya'nın Ana İstihbarat Direktörlüğüne (GRU) bağlı bilgisayar korsanlarının törenin düzenlendiği stadyuma hizmet sağlayan 300 bilgisayarla birlikte ağ yönlendiricilerini ele geçirdiklerini ve ağa kötü amaçlı yazılım bulaştırarak internet erişimini sabote ettiklerini öne sürdü.

"PYONGYANG'A YIKMAYA ÇALIŞILDI"

Gazeteye konuşan yetkililer, korsanların saldırı sırasında Kuzey Kore'ye kayıtlı IP adreslerini kullanarak olayın sorumluluğunu Pyongyang yönetimine yıkmaya çalıştıklarını iddia etti.

Yetkililer, Rusya'nın doping skandalı yüzünden Olimpiyatlar'dan men edilmesi nedeniyle böyle bir saldırı düzenlediğini savundu.

SİTE DE ÇÖKTÜ

Olimpiyatların açılışı sırasında yaşanan siber saldırı organizasyon komitesi tarafından doğrulanmış ancak saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında herhangi bir yorum yapılmamıştı. Saldırı, açılış törenin yapıldığı stattaki tüm internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesinin yanı sıra organizasyonun internet sitesinin de çökmesine yol açmıştı.