Suudi Arabistan'da ayrıca, yayımlanan yeni kraliyet kararnameleriyle Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında olduğu birçok üst düzey isim görevden alındı.
27 Şubat 2018 Salı12 C.Ahir 1439
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Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı da gitti!
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