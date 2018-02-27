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İttifakta yeni adım! Bugün komisyonda...

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İttifakta yeni adım! Bugün komisyonda...
Milli Mutabakat Komisyonu’nun ikinci etap çalışmalarında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum düzenlemelerinin yer alması bekleniyor. Milletvekili seçimine ilişkin ittifak cumhurbaşkanlığı seçimine de hedefleniyor.
İttifakta yeni adım! Bugün komisyonda... İttifakta yeni adım! Bugün komisyonda... İttifakta yeni adım! Bugün komisyonda...

K Parti-MHP arasında kurulan Milli Mutabakat Komisyonu’nun ikinci etap çalışmalarında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum düzenlemelerinin yer alması bekleniyor. Bu çerçevede AK Parti, çalışmalarını sürdürürken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ittifakyapılabilmesinin yolu açılacak.

BUGÜN KOMİSYONDA

Çalışmaya son seklini komisyon ve liderler verecek. AK Parti-MHP’nin siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin 26 maddeden oluşan teklifin görüşmelerine bugün TBMM Anayasa Komisyonunda başlanacak. Teklif, dört yasada değişiklik içeriyor. Düzenleme siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılabilmesine imkan sağlıyor.

BAHÇELİ DESTEK AÇIKLAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce MHP’nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini açıkmış ve “Benim aklım hep Türkiye’dir arkadaşlar. MHP’nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel başkan aday olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir” demişti.

PUSULAYA FOTOĞRAF

Çalışmalara ilişkin bilgi veren AK Parti kaynakları, “Cumhurbaşkanı seçimi için verilen oy pusulasında cumhurbaşkanı adaylarının resimleri, isimleri olacak. Onun altında da partilerin logoları olacak. Onu aday gösteren eğer ittifak varsa o ittifak adı olacak orada. Diyelim ki iki tane aday olacak. Adayın altında ittifakı da gösteren bir şey olacak. Ona oyunu verecek” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ŞAFAK

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