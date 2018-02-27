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Özel harekattan İstanbul'da sabah baskını!

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Özel harekattan İstanbul'da sabah baskını!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri sabaha karşı 05.30 sıralarında Kağıthane'de daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Özel harekattan İstanbul'da sabah baskını! Özel harekattan İstanbul'da sabah baskını! Özel harekattan İstanbul'da sabah baskını!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de önceden belirlenen bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler saat 05.30 sıralarında başladığı operasyona Özel Harekat Timleri'nin de destek verdi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kağıthane Telsizler Mahallesi Canan Sokağa gelen ekipler, bir binanın ikinci katına girdi. Evde bulunan bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. 

Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adresler tek tek arandı. Şüphelilere ait bir markete giren polisler içeride Pitbul cinsi köpekle karşılaştı. Dükkan sahibi gelip köpeği çıkardıktan sonra polis içeri girerek arama yaptı. 

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para, bir adet tabanca, hassas terazi ve pompalı tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. 

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