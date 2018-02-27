Meteoroloji'den İstanbul için kritik kar uyarısı!

Meteoroloji hava durumu tahminini bugün yayınladı. Yayınlanan tahmine göre 28 il için alarm verildi. Alarm verilen iller arasında İstanbul da bulunuyor. Avrupa'yı da etkisi altına alınan karyağışı Edirne'de kendini hissettirdi. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman ise Edirne'yi etkisine alan karın perşembe günü İstanbul'da da etkisini gösterecek.

Edirne'de kar yağışı başladı

Avrupa'yı etkisi altına alan kar yağışı Trakya'da kendisini gösterdi. Edirne'de akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar ise kayganlaşan zemin nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve Edirne Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.