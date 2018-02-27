ABD'den kaçamak cevap! Bilgimiz yok

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı. SDG ismini kullanan PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya kaçamak cevap verdi.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı.

Manning SDG ismini kullanan PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya kaçamak cevap verdi.

KAÇAMAK CEVAP: BİLGİMİZ YOK

Albay Manning, SDG ismini kullanan PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya cevap verirken de bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda devam eden görüşmelere yönelik bir soru üzerine ise Manning, Türkiye'nin sınırları içinde "aktif isyanın" bulunduğu tek NATO ülkesi olduğunu ve ABD'nin Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını anladığını ifade etti.

AFRİN AÇIKLAMASI

Türkiye ile ABD'nin Menbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya ise Binbaşı Rankine-Galloway cevap verdi. Rankine-Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var."dedi.