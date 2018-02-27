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ABD'li komutandan Türkiye mesajı: Endişeliyiz

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DEAŞ ile mücadele koalisyonunun sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, 'Afrin’deki son faaliyetler dikkati dağıttı' diyerek Türkiye'yi eleştirdi. Dillon, bölgede DEAŞ ile mücadeleye odaklanılmasını istedi.
ABD'li komutandan Türkiye mesajı: Endişeliyiz
ABD'li komutandan Türkiye mesajı: Endişeliyiz ABD'li komutandan Türkiye mesajı: Endişeliyiz ABD'li komutandan Türkiye mesajı: Endişeliyiz

ABD öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Dilllon, telekonferans sistemiyle düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU BİZİM İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

DW Türkçe'de yer alan habere göre; PKK'yı bir terör örgütü olarak tanıyan ABD'nin Türkiye'nin sınır bölgesindeki meşru güvenlik kaygılarını anladığını söyleyen Albay Dillon, öte yandan Afrin operasyonunun DEAŞ ile mücadelede dikkati dağıttığını belirterek "Bu koalisyon için kaygı verici" dedi.

"BİZİMKİNDEN BAĞIMSIZ OPERASYONLAR İSTENMEMEKTEDİR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dillon, Suriye'de bir numaralı önceliğin DEAŞ'ı bozguna uğratmak olduğunu vurgulayarak "Bundan bağımsız konu ya da operasyonlar istenmemektedir. DEAŞ'ın bozguna uğratılması hedefinden dikkatler dağıtılmamalıdır. Çok açık olmak istiyorum: Koalisyon sadece DEAŞ'ı bozguna uğratma amacını taşıyan askeri çabaları destekliyor. Bölgedeki tüm taraflara DEAŞ ile mücadele odağını muhafaza etme çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

"AFRİN'DEKİ SON FAALİYETLER DİKKATLERİ DAĞITTI"

DSG'nin, halen Fırat vadisinin belirli bölgelerini kontrol altında tutan DEAŞ unsurlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Albay Dillon, Türkiye'nin Afrin operasyonunun bölgede DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatabileceğini söyledi.

"Afrin'deki son faaliyetler, dikkati dağıttı, DEAŞ'ın bozguna uğratılması amacıyla Fırat vadisinde bulunan bazı savaşçıların çekilmesine yol açtı" diyen Dillon şöyle devam etti:

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ANLIYORUZ"

Amerikalı Albay, "Türkiye'nin PYD ve YPG ile ilgili güvenlik kaygısı sizce nasıl giderilebilir? Sizin öneriniz nedir?" sorusunu da yanıtladı.

"Türkiye'nin sınırındaki terör tehditlerine karşı endişelerinin giderilmesinde diyalog ve açık iletişimin etkili yol olacağını" söyleyen Dillon, "Biz ABD olarak PKK'yı bir terör örgüt olarak tanıyoruz, Türkiye'nin sınır bölgesindeki de meşru güvenlik kaygılarını da anlıyoruz" dedi.

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