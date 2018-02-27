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Sınır temizlenince 'Hilal' oluştu! Zeytin Dalı hız kazandı...

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TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 39. gününde de başarı ile sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.
Sınır temizlenince 'Hilal' oluştu! Zeytin Dalı hız kazandı...
Sınır temizlenince 'Hilal' oluştu! Zeytin Dalı hız kazandı... Sınır temizlenince 'Hilal' oluştu! Zeytin Dalı hız kazandı... Sınır temizlenince 'Hilal' oluştu! Zeytin Dalı hız kazandı...

Afrin bölgesinde YPG/PKK-DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı  bugün 39. gününe girdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilenterörist sayısı  2059'a ulaştı.

GÜVENLİK HİLALİ OLUŞTU

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskun mahal operasyonlarında görev almak üzere Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucuları önceki akşamdan itibaren iki noktadan Suriye’nin Afrin bölgesine giriş yaptı. Operasyon kapsamında dün Afrin’in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid ilçesine bağlı Karmanluk köyü ile Afrin’in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarıldı. Böylece kontrol altına alınan stratejik nokta ve köylerin sayısı 115’e yükselirken teröristlerin Afrin’in Türkiye sınırıyla kara teması kesildi, güvenlik hilali oluştu.

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SINIR TEMİZLENDİ, OPERASYON HIZLANDI

Suriye’nin Azez bölgesinden Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak için yola çıkan ÖSObirliklerinin hattın birleştirilmesinin ardından artık bölgeye; Türkiye girmeyerek teröristlerden temizlenen bölgelerden geçerek sevkiyat yapacağı öğrenildi. 

SAĞANAK ALTINDA

Harekâtta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor.

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SEVKİYAT SÜRÜYOR

Sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatı da da devam ediliyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Afrin sınırındaki Kilis’e, batı illerinden askeri sevkiyat yapıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, kente getirilen tank ve zırhlı araçların, sınır hattına konuşlandırılacağı kaydedildi.

AFRİN DAHA KOLAYLAŞTI

ÖSO yetkilileri Afrin’e yönelik operasyonların hız kazandığını ve son cebin de birleştirilmesi ile birlikte artık teröristlerin Türkiye sınırlarındaki Reyhanlı’dan Kilis’e kadar olan tüm sınır bölgelerindeki alanlarda irtibatlarının kesileceği belirtildi. ÖSO komutanları, Afrin merkezin alınmasının böylelikle daha kolay olacağını açıkladı.

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