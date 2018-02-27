Dikkat çeken ayrıntı! Önce Rusya Şimdi AB

Balkanlar'daki yoğun diplomasi trafiği dikkat çekti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. 21 Şubat'ta Lavrov da Sırbistan'ı ziyaret etmişti.

Juncker ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.Juncker, Barış Villası'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Batı Balkan ülkelerinin AB'nin parçası olması gerektiğine işaret ederek, "AB, Batı Balkanlar olmadan eksik kalır. AB, üye ülkelerin mülkiyetinde bir yer değil, diğer ülkelerin de erişim hakkının bulunduğu bir birliktir." dedi. Sırbistan'ı, bölgede AB'ye aday ülkeler arasında "en çok gelişme kaydeden ülke" şeklinde nitelendiren Juncker, AB'ye üyelik noktasında ise 2025 yılının verilmiş bir söz değil, aday ülkeler için cesaret ve olasılık olduğunu bildirdi.

Juncker, AB'nin, bölgesel ve ikili anlaşmazlıklar yaşayan ülkeleri birliğe dahil etme taraftarı olmadığını vurgulayarak, "AB, Balkanlar'a istikrar getirmek istiyor. Üyelikten önce, çözülmemiş sorunların getireceği bir istikrarsızlık istemiyoruz." diye konuştu.

Belgrad ile Priştine arasındaki ilişkilerin hukuki bir anlaşmayla normalleştirilmesi gerektiğini belirten Juncker, "Kuralları koymak bize düşmez. Belgrad ile Priştine anlaşmanın ne tür bir karakterde olacağına karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Sırp ve Arnavutların "zor uzlaşacağını" ifade ederek, Priştine ile AB himayesinde devam eden diyalogdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 21 Şubat'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüştü.

Kosova yönetimi ile sorunlarını çözmeden Sırbistan'ın "boğulmaya" devam edeceğini söyleyen Vucic, Batı Balkanlar'ın, Avrupa kıtasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.Makedonya ve Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'a gelen Juncker ile Hahn, bu hafta içinde Karadağ ve Bosna Hersek'i de ziyaret edecek.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TEMAS

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine ilişkin, "Diyalog, Kosova meselesinin çözümünde tek yoldur. Tüm meselelerin uluslararası hukuka saygı gösterilerek ve diyalog ile çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Zarif, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile bir araya geldi. İranlı bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan'ı Balkanlar'da önemli bir ülke olarak gördüklerini belirterek, ziyaretinin de bunun göstergesi olduğunu söyledi.

İran'ın Balkanlar'a büyük önem verdiğinin altını çizen Zarif, Sırbistan ile enerji ve ekonomi alanlarında iş birliğine olumlu baktıklarını kaydetti.

Zarif, iki ülke arasında petrol, doğalgaz, madencilik, telekomünikasyon, tarım ve altyapı alanlarında işbirliği imkanları olduğunu aktararak, yarın düzenlenecek İran-Sırbistan İş Forumu'nda da iki ülkeden iş insanlarının karşılıklı olarak iş olanaklarını tanıtacağını ifade etti.

DOĞRUDAN UÇUŞ

İki ülke arasında vizelerin kaldırılmasının önemine işaret eden Zarif, Sırbistan ile İran arasında doğrudan uçuşların başlayacak olmasının da ekonomik işbirliğinin gelişmesi ve iki ülke halklarının yakınlaşmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Zarif, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine de değinerek, "Diyalog, Kosova meselesinin çözümünde tek yoldur. Tüm meselelerin uluslararası hukuka saygı gösterilerek ve diyalog ile çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic de İran'ın, Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösteren bir tutuma sahip olduğunu hatırlatarak, Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için İran'a teşekkür etti.

'KOSOVA TUTUMU'

Kosova tutumu dolayısıyla İran'ın her daim Sırbistan'ın desteğini hesaba katabileceğini vurgulayan Dacic, başta ekonomik işbirliği olmak üzere tüm alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Geçen yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yılını kutladıklarını hatırlatan Dacic, iki ülke arasında ekonomik işbirliği açısından büyük potansiyel bulunduğunu sözlerine ekledi.



Zarif, Belgrad'daki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le görüştü.

AA-HÜRRİYET