'Salih Müslüm'le takas' iddiasına cevap geldi!

Çekya'da gözaltına alınan terör örgütü PYD elebaşı hakkında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Salih Müslim'in iadesi için herhangi bir takas teklifi söz konusu değil" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çek basınının, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Prag’da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm’ün Türkiye’de PKK ile işbirliği yaptıkları için tutuklanan iki Çek vatandaşı ile takas edilmek istendiği iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

SÖZ KONUSU DEĞİL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çekya'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm ile ilgili takas iddialarının hatırlatılması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. (Takas ile ilgili) Bahsi geçen iki kişi, Van Cezaevi'nde yatmaktadır."