ABD onu konuşuyor! Kan donduran olay

ABD'de bir alışveriş merkezinin lavabosunda doğum yapıp bebeğini öldürdükten sonra alışverişe devam eden genç kız 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Tiona Rodriguez (21), 17 yaşındayken bir alışveriş merkezinin lavabosunda doğum yapıp bebeğini öldürdükten sonra alışverişe devam ettiği için 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rodriguez'in, bebeğini çantasına koyup iç çamaşırı almaya gittiği, alışveriş yaparken çantasından şüphelenen güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. Bebeğini öldürdüğünü kabul eden Rodriguez, üçüncü kez doğum yaptığını ve duygusal stres altında olduğu için bu şekilde davrandığını söyleyerek kendisini savundu.